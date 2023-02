BLANCO APPENA SI MUOVE, SBAGLIA – DOPO IL CASO SCOPPIATO SUL PALCO DI SANREMO, ADESSO IL CANTANTE FINISCE NEL MIRINO DEGLI ANIMALISTI: A FARLI INCAZZARE È IL CANE BLU CHE COMPARE NEL VIDEO “L’ISOLA DELLE ROSE”, LO STESSO IN CUI IL 20ENNE DISTRUGGE LE ROSE ROSSE – IL MESSAGGIO DELL’ASSOCIAZIONE: “LA MANIA DI COLORARE GLI ANIMALI NON È NUOVA. ANCHE QUANDO IL COLORE NON È TOSSICO, COMPORTA DISTURBO AGLI ANIMALI CHE NON SONO OGGETTI DA SFRUTTARE…” - VIDEO

il cane blu nel video di blanco

“Blanco, gli animali non sono oggetti”. il cane lupo blu che compare nell'ultimo video di Riccardo Fabbriconi riporta il cantante al centro di un caso, dopo quello scoppiato al Festival di Sanremo per la scenografia di rose che ha distrutto in diretta, gesto che ha fatto scattare l'apertura di un fascicolo da parte del tribunale di Imperia.

Lo striscione, comparso nei giorni scorsi (e subito rimosso) sul municipio di Calvagese della Riviera, Comune di nascita del cantante, per mano dell'associazione Centopercentoanimalisti, lo accusa di non rispettare gli animali.

blanco - l'isola delle rose

Nel mirino il video "L’isola delle rose", lo stesso brano che ha presentato a Sanremo: “[…]La mania di colorare gli animali non è nuova, e non è certo da incoraggiare. Anche quando il colore non è tossico, comporta comunque fastidio e disturbo per l’animale, sia per l’odore sia per l’effetto visivo.

[…]Gli Animali non sono oggetti da sfruttare a scopi propagandistici e commerciali: vanno amati e rispettati. Blanco ammetta l'errore fatto in quel video, dimostri di non essere un contenitore vuoto manovrato dai suoi manager”.

