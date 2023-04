BLANCO FATTO NERO DA LAURA PAUSINI – LA CANTANTE AZZANNA I COLLEGHI DELLA NUOVA GENERAZIONE E I TRAPPER CHE USANO L'AUTOTUNE: "DEVO DIRLO, ADESSO CANTANO CANI E PORCI. MIA FIGLIA MI HA MESSO DEI PEZZI E MI HA DETTO 'SENTI CHE BELLA QUESTA QUI'. COSÌ IO LE HO DETTO 'MA SECONDO TE QUESTO SA CANTARE? NO, PERCHÉ GUARDA CHE QUI È TUTTO AUTOTUNE”– LA RISPOSTA DI BLANCO NON SI È FATTA ATTENDERE: "NON SONO D'ACCORDO CON LEI. USIAMO L’AUTOTUNE COME SFUMATURA, COME UN COLORE PIÙ MODERNO” – VIDEO

Scontro a distanza tra Blanco e Laura Pausini. La cantante romagnola, durante una intervista a Radio Italia, ha criticato i colleghi che usano l'autotune. "Devo dirlo, scusate, ma adesso cantano cani e porci. Ci sono nuovi ragazzi che lasceranno il segno, ma anche altri che dicono 'cantiamo una canzone e diciamo delle parole'. E per me non è il modo giusto” [...]

A cercare di convincere la Pausini ad ascoltare questa musica "moderna" dove si utilizza molto l'autotune sarebbe la stessa figlia Paola: "Mia figlia ad esempio mi ha messo dei pezzi e mi ha detto 'senti che bella questa qui'. Così io le ho detto 'ma secondo te questo sa cantare? No, perché guarda che qui è tutto autotune'".

Non la pensa così Blanco che in una intervista a All Music Italia ha a sua volta criticato Laura Pausini. Il cantante, reduce dal successo del suo nuovo album 'Innamorato" ha infatti spiegato: "Usiamo l’autotune come sfumatura, come un colore più moderno. Quindi devo dire che non sono d’accordo con Laura Pausini. La stimo ma su questa cosa la penso diversamente. Penso che nella Trap – dove si usa molto l’autotune – a volte gli artisti hanno più cose da dire rispetto a chi non lo usa. Magari le cose che canto io con l’autotune possono trasmettere più emozioni di alcuni colleghi che non lo usano” [...]

