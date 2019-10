BLASONI SENZA BLASONE - È FINITO IN CARCERE MASSIMO BLASONI, IMPRENDITORE, EX CONSIGLIERE REGIONALE IN FRIULI E BERLUSCONIANO RAMPANTE: È ACCUSATO PER TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DEL SISTEMA SANITARIO DI SEI REGIONI PERCHÉ CON LA SUA “SERENI ORIZZONTI” AVREBBE LUCRATO SUI SERVIZI PER ANZIANI - GIÀ NEI GUAI IN TANGENTOPOLI, NEL 2013 ERA DESTINATO A ELEZIONE CERTA CON FORZA ITALIA, POI ISIDORO GOTTARDO SPEDÌ AD ALFANO IL…

Luana De Francisco e Mattia Pertoldo per “la Stampa”

Ex enfant prodige della politica friulana. Delfino del potentissimo presidente democristiano della Regione Adriano Biasutti a cavallo tra Anni 80 e Anni 90. Berlusconiano di ferro e due volte "silurato" a un passo dal Parlamento. La storia politica di Massimo Blasoni attraversa Prima e Seconda repubblica, parte dai banchi del Comune di Udine, arriva in Consiglio regionale e si schianta, lo scorso gennaio, sui muri di palazzo Grazioli.

Ieri, per Blasoni, che nel frattempo si è costruito un nome anche nel mondo dell' imprenditoria, diventando con la "Sereni Orizzonti spa" il re indiscusso nella costruzione e nella gestione di case per anziani e comunità terapeutiche in Italia, è stata la volta della seconda fragorosa batosta. Il campanello della sua monumentale casa di Udine, ha suonato poco dopo le cinque: erano le Fiamme gialle e in mano avevano l' ordinanza con cui il gip ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Dentro, insieme a lui, tre dipendenti della società e ai domiciliari altri quattro, più uno con obbligo di dimora. Tutti con l' accusa di truffa aggravata ai danni del sistema sanitario di sei regioni: oltre al Friuli Venezia Giulia, anche Veneto, Piemonte, Toscana, Sicilia ed Emilia Romagna. Per un totale di oltre 10 milioni di euro - tanti quanti quelli che sarebbero stati indebitamente erogati all' azienda dal 2016 al 2018 a titolo di contributi e rimborsi per oneri sanitari -, sequestrati ai fini dell' eventuale confisca.

«Massimizzare i profitti attraverso la continua riduzione del costo del personale»: questo l' imperativo ripetuto come un mantra durante le periodiche riunioni al vertice del colosso. Ma anche, e fino all' osso, quello dei budget per il vitto degli ospiti. «Dobbiamo cercare di stare un po' sotto i 2,99 euro al giorno a persona», dice a un altro incontro intercettato dagli inquirenti. «È sereno - dice il suo difensore, avvocato Luca Ponti - e attende di essere interrogato dal gip».

Del resto, non è la prima volta che finisce nei guai con la giustizia. A investirlo era stata già Tangentopoli: all' epoca rampollo democristiano, nel 1995 finisce per quasi due mesi in carcere con l' accusa di corruzione per una tangente da dieci milioni di lire che aveva girato alla Dc. Inchiesta questa, che assieme ad altre due parallele, si conclude nel 1999 con un maxi-patteggiamento da un anno nove mesi e dieci giorni di reclusione. Qualche anno dopo Blasoni sposa il verbo berlusconiano.

Alle Regionali del 2003 rientra in lista, finisce dritto in Consiglio e cinque anni dopo bissa l' elezione. Trieste, però, comincia a stargli stretta: si avvicina a Denis Verdini, vede più volte Berlusconi e nel 2013 il suo nome è inserito nel ruolo di capolista alla Camera per il Pdl. Un' elezione certa, se non fosse per Isidoro Gottardo che, da allora coordinatore regionale, spedisce ad Angelino Alfano il certificato dei carichi pendenti di Blasoni che così saluta il Parlamento. Annuncia che lascerà la politica, ma una manciata di mesi più tardi siede nel triumvirato che guida il partito dopo la sconfitta di misura alle Regionali. Il sogno di andare a Roma, però, non passa. Ci riproverà, ma senza fortuna.

