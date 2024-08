15 ago 2024 16:24

IL BLINDATO DISTRUTTO NELLA ZONA DI CONFINE DI KURSK ERA DAVVERO UN MLS SHIELD DI FABBRICAZIONE ITALIANA? – FONTI SMENTISCONO: "NON È STATO FORNITO DA ROMA" - IL MEZZO POTREBBE ESSERE STATO PRODOTTO IN ABRUZZO, PER POI ESSERE VENDUTO ALL’UCRAINA NEL 2022, ATTRAVERSO UNA TRATTATIVA PRIVATA AUTORIZZATA DAL GOVERNO DRAGHI: L’EX PRESIDENTE PETRO POROSCHENKO NE ACQUISTÒ 11 PER DONARLI A KIEV – MA RESTA IN PIEDI ANCHE L’IPOTESI CHE SI TRATTI DI UN MEZZO CANADESE…