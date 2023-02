BLITZ DEGLI ANARCHICI ALL'ALTARE DELLA PATRIA PER COSPITO – ALCUNI MANIFESTANTI SONO SALITI IN CIMA AL MOMENTO A PIAZZA VENEZIA, HANNO ESPOSTO UNO STRISCIONE CON SU SCRITTO “LO STATO TORTURA. CON ALFREDO, NO AL 41 BIS” E HANNO ACCESO UN FUMOGENO – DOMANI È ATTESA LA SENTENZA DI CASSAZIONE SUL REGIME DI CARCERE DURO A CUI È SOTTOPOSTO COSPITO... – VIDEO

Da www.lapresse.it

striscione degli anarchici per cospito all altare della patria

“L’Italia tortura. Con Alfredo no al 41 bis”. E’ lo striscione comparso sull’Altare della Patria a Roma, in solidarietà con l’anarchico Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis nel carcere di Opera a Milano e in scopero della fame da ormai oltre 110 giorni. Domani, 24 febbraio, è attesa la sentenza di Cassazione sul regime di carcere a cui è sottoposto Cospito.

