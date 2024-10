BODY-SCEMING - IL SINDACO DI LATINA MATILDE CELENTANO, DI FRATELLI D'ITALIA, ANNUNCIA QUERELA CONTRO GLI HATER CHE L'HANNO SFOTTUTA SUI SOCIAL PER I SUOI "RITOCCHINI": "IL MIO FISICO HA SUBITO MODIFICHE DOVUTE ALLE TERAPIE A CUI MI SONO SOTTOPOSTA PER LA CURA DI UN TUMORE" - COSA LE SCRIVEVANO GLI UTENTI: "È TUTTA RIFATTA... ECCO I SOLDI CHE FINE FANNO"; "LE LABBRA A CANOTTO ANCHE NO"

(ANSA) - "Ho dato mandato all'avvocato Renato Archidiacono di presentare querela contro coloro che nell'ultimo periodo hanno pubblicato commenti denigratori nei miei confronti, giudicandomi non per la mia funzione di sindaco, ma per il sospetto di ricorrere alla chirurgia estetica". Così, in una nota, il primo cittadino di Latina Matilde Celentano.

"Il senso di questa iniziativa, oltre che per tutelare me stessa e l'immagine che rappresento per la città, è rivolto alla difesa del diritto di ciascuna persona, soprattutto le donne e in particolare chiunque non abbia possibilità di avere voce, che è vittima di body shaming e di attacchi provenienti da quest'orribile fenomeno degli odiatori che si manifesta attraverso il peggiore utilizzo dello strumento dei social.

Questa la considero una battaglia di civiltà, che voglio portare avanti a tutela di tutte le donne che non devono essere giudicate per il loro aspetto estetico. Ringrazio tutte le persone, dal mondo della politica e delle istituzioni a quello cittadino, che in questi giorni mi hanno espresso solidarietà condividendo l'esempio di denunciare il bullismo virtuale".

