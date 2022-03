ZELENSKY, ORATORE PRET-A-PORTER - IL PRESIDENTE UCRAINO PARLA AI PARLAMENTI DI TUTTO IL MONDO E ADATTA I DISCORSI IN FUNZIONE DEI SUOI INTERLOCUTORI. IN GRAN BRETAGNA CITA CHURCHILL, NEGLI USA MARTIN LUTHER KING, E DOMANI IN ITALIA, PRESUMIBILMENTE, LA LOTTA PARTIGIANA. MA IN ISRAELE SI È FATTO PRENDERE LA MANO: HA PARAGONATO I BOMBARDAMENTI RUSSI ALLA SHOAH FACENDO INCAZZARE QUALCHE MINISTRO. MA NON TROPPI: DEL RESTO, ZELENSKY STESSO È EBREO (E PARTE DELLA SUA FAMIGLIA FU STERMINATA PROPRIO DAI NAZISTI) - VIDEO