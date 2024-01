BOEING VA IN PICCHIATA – NUOVI DETTAGLI INQUIETANTI DOPO IL CLAMOROSO INCIDENTE DEL BOEING 737 MAX 9 DELLA ALASKA AIRLINES, CHE HA PERSO IL PORTELLONE IN VOLO: IN ALTRI AEREI UGUALI, DI PROPRIETÀ DI UNITED AIRLINES, SONO STATI TROVATI BULLONI ALLENTATI – IL TITOLO DELLA SOCIETÀ AMERICANA CROLLA A WALL STREET – I DATI DI BORDO DEL VOLO ALASKA AIRLINES SONO STATI CANCELLATI, UFFICIALMENTE PER ERRORE (ANNAMO BENE)

si stacca portellone sul volo alaska airlines 1

UNITED, IN VERIFICHE TROVATI BULLONI ALLENTATI SU BOEING

(ANSA) - United Airlines nel corso delle ispezioni suoi suoi Boeing 737 Max 9 ha rinvenuto dei bulloni allentati. Lo afferma United in una nota indicando che le "ispezioni preliminari" hanno rilevato in alcuni casi problemi di installazione con bulloni allentati. Problemi che saranno corretti per un ritorno in servizio in sicurezza del velivolo.

ALASKA AIRLINES, TROVATI PROBLEMI SU ALCUNI BOEING 737 MAX

(ANSA-AFP) - Alaska Airlines ha dichiarato lunedì di aver trovato problemi strutturali, nello specifico dei pezzi allentati, durante le ispezioni preliminari su alcuni aerei Boeing 737 MAX 9 dopo l'incidente della scorsa settimana. Un annuncio simile è stato ufficializzato anche da United Airlines. Alaska ha detto che i tecnici hanno trovato il difetto dopo che uno dei suoi jet è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza venerdì scorso a Portland, Oregon, quando una parte della fusoliera si è rotta.

si stacca portellone sul volo alaska airlines 2

WALL STREET PUNISCE IL TITOLO BOEING E L’INCHIESTA SI ALLARGA

Massimo Basile per “la Repubblica”

Wall Street non perdona: i titoli Boeing Co. sono crollati dell’8,03% in chiusura di seduta, tre giorni dopo l’incidente avvenuto su un Boeing 737 Max 9 della Alaska Airlines, partito venerdì sera da Portland e diretto in California, che ha perso il portellone poco dopo il decollo.

Poche ore dopo l’incidente la Federal Aviation Administration […] aveva annunciato la sospensione dei voli per 171 dei 218 Max 9 operativi – inclusi i 65 dell’Alaska Airlines e quelli della United Airlines – fino a che non fossero stati ultimate le ispezioni. Dai primi controlli - ha fatto sapere United Airlines - è emerso che su alcuni suoi Boeing 737 MAX 9, i bulloni delle porte erano avvitati in modo improprio. United ha la più grande flotta di 737 MAX 9, con 79 velivoli, tutti attualmente bloccati a terra.

alaska airlines 3

Secondo il sito FlightAware, ieri mattina il 20% dei voli dell’Alaska risultavano cancellati. La United ne aveva annullati 204, il 7% dei voli in partenza. Il pezzo staccato dalla fusoliera dell’Alaska Airlines, intanto, è stato ritrovato da un insegnante nel retro della sua casa a Portland, in Oregon.

Il blocco era stato risucchiato poco dopo il decollo, creando una voragine nella fusoliera, a quasi cinquemila metri d’altezza e mentre l’apparecchio stava volando a una velocità di settecento chilometri orari.

si stacca portellone sul volo alaska airlines 5

[…] a bordo c’erano 171 passeggeri e sei membri d’equipaggio. […] Le indagini sono incentrate sulla pressurizzazione e sul funzionamento degli allarmi. All’aereo, entrato in servizio da appena due mesi, era stato proibito già a dicembre di sorvolare l’acqua, in particolare nei lunghi viaggi diretti alle Hawaii, e lo stesso era avvenuto nei due giorni precedenti l’incidente.

si stacca portellone sul volo alaska airlines 3

Gli esperti dell’agenzia investigativa federale vogliono capire se c’è stato un errore nelle operazioni di chiusura del portellone, ma al momento viene esclusa la presenza di un problema strutturale. A complicare la ricostruzione dei fatti c’è un nuovo dettaglio: la registrazione dei dialoghi in cabina di comando e dei dati di bordo è stata inavvertitamente cancellata. Il sistema di registrazione è andato avanti in automatico, cancellando quello che c’era prima, cosa che avviene ogni due ore. […]

si stacca portellone sul volo alaska airlines 4 alaska airlines 1 ALASKA AIRLINES Flyways ALASKA AIRLINES alaska airlines 2