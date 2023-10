BOERI, OGGI E DOMANI - L'ARCHITETTO STEFANO BOERI È FRA GLI INDAGATI IN UNA INCHIESTA DELLA PROCURA DI MILANO PER TURBATIVA D'ASTA IN RELAZIONE AL PROGETTO DELLA BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA "BEIC" CHE DOVREBBE SORGERE A MILANO NELL'AREA DI PORTA VITTORIA - TRA GLI INDAGATI FIGURANO ANCHE RAFFAELE LUNATI E CINO ZUCCHI, MEMBRO DELLA COMMISSIONE CHE DOVEVA VALUTARE LE PROPOSTE - LA DICHIARAZIONE DI STEFANO BOERI

DICHIARAZIONE STEFANO BOERI

Sono tranquillo e confermo la mia completa disponibilità a collaborare con le autorità competenti per fornire tutte le informazioni in mio possesso, al fine di chiarire una situazione che trovo incredibile. In virtù di ciò al momento non mi è possibile fornire ulteriori dichiarazioni.

STEFANO BOERI E CINO ZUCCHI INDAGATI, INCHIESTA PER TURBATIVA D’ASTA SULLA BIBLIOTECA EUROPEA

Estratto da www.ilgiorno.it

L'architetto Stefano Boeri è fra gli indagati in un’inchiesta della procura di Milano in relazione al progetto della Biblioteca europea di informazione e cultura Beic, che dovrebbe sorgere nell'area di Porta Vittoria, tra viale Molise e via Cervignano, a Milano.

L'inchiesta – con al centro delle ipotesi di reato turbativa d’asta e false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri – è condotta dalla Guardia di finanza, che sta effettuando perquisizioni e sequestri di carte e materiale informatico, e coordinata dalla procura di Milano con il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dei pm Giancarla Serafini, Paolo Filippini e Mauro Clerici.

Oltre all’archistar, tra gli indagati risulterebbero anche l’architetto Raffaele Lunati, docente al Politecnico e capogruppo del progetto vincitore assieme a un pool di altri professionisti (presentato circa un anno fa), e Cino Zucchi, membro della commissione che doveva valutare le proposte, come lo stesso Boeri.

