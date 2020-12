"MARADONA NON CE LO PASSAVANO PIU’ AL TELEFONO, DICEVANO CHE DORMIVA: NON CI CREDIAMO" – GLI EX COMPAGNI DI NAZIONALE DI DIEGO SI SENTIVANO IN CHAT. SANNO CHE IL LORO CAPITANO ALLA FINE SI È LASCIATO MORIRE – LA MALEDIZIONE DELL’ARGENTINA CAMPIONE DEL MONDO ’86: JOSÈ CUCIUFFO UCCISO DURANTE UNA BATTUTA DI CACCIA. IL TATA BROWN SE N'È ANDATO L'ANNO SCORSO ORMAI IN DEMENZA SENILE. E IL CT CARLOS BILARDO? ANCORA NON GLI HANNO DETTO CHE DIEGO È MORTO, LUI HA L'ALZHEIMER… - VIDEO