18 ott 2024 10:06

IL BOIA NON MOLLA IN AMERICA – IN ALABAMA È STATO GIUSTIZIATO DERRICK DEARMAN, UN DETENUTO DI 36 ANNI CONDANNATO A MORTE PER AVER UCCISO CINQUE PERSONE CON UN’ASCIA E UNA PISTOLA NEL 2016 – DEARMAN È STATO GIUSTIZIATO CON L’INIEZIONE LETALE. LEGATO A UNA BARELLA, LE SUE ULTIME PAROLE SONO STATE LE SCUSE AI FAMILIARI DELLE VITTIME E ALLA SUA FAMIGLIA: “PERDONATEMI. QUESTO È PER VOI. VI AMO TUTTI…”