IL BOIA NON MOLLA NEGLI STATI UNITI – IL GOVERNATORE DEL MISSOURI HA RESPINTO L’APPELLO DI 70 AGENTI DI CUSTODIA A FAVORE DI BRIAN DORSEY, IL BARBIERE DEL BRACCIO DELLA MORTE, CONDANNATO ALLA PENA CAPITALE NEL 2006 PER L'OMICIDIO DI UNA CUGINA E DI SUO MARITO: “NON È UNA PUNIZIONE ADATTA A LUI. HA UNA CONDOTTA IMMACOLATA" – DORSEY IN CARCERE TAGLIAVA REGOLARMENTE I CAPELLI A DETENUTI E AGENTI DI CUSTODIA – L'ESECUZIONE, CONTRO CUI SI È ESPRESSA ANCHE L'UE, È PREVISTA PER STASERA…

Brian Dorsey

(ANSA) - Conto alla rovescia per il boia in Missouri: il governatore Mike Parson ha negato l'insolito appello in extremis di un gruppo di agenti di custodia a favore di Brian Dorsey, il barbiere del braccio della morte, condannato a morte nel 2006 per l'omicidio di una cugina e di suo marito.

L'esecuzione di Dorsey, per fermare la quale la settimana scorsa si era spesa l'Unione Europea, e' fissata alle 18 ora locale.

A favore del condannato si erano schierati nei giorni scorsi 70 dei suoi carcerieri che avevano lodato la sua "condotta immacolata" e il rincrescimento per il delitto commesso. Dorsey in carcere faceva il barbiere e regolarmente tagliava i capelli a detenuti e agenti di custodia. "La pena di morte non e' una punizione fatta per lui", avevano scritto i secondini nel ricorso in cui ammettevano la gravita' del delitto commesso dal loro barbiere: "Quello pero' non e' il Brian che conosciamo", avevano aggiunto.

PENA DI MORTE NEGLI STATI UNITI

Il Missouri e' uno di soli cinque stati degli Usa che l'anno scorso hanno applicato la pena di morte. Gli altri sono Florida, Oklahoma, Texas e Alabama.

PENA DI MORTE NEGLI STATI UNITI

Brian Dorsey Brian Dorsey