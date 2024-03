1 mar 2024 08:54

IL BOIA NON MOLLA NEGLI STATI UNITI – IN TEXAS UN DETENUTO È STATO UCCISO CON UN’INIEZIONE LETALE: IVAN CANTU DA OLTRE 20 ANNI DENUNCIAVA DI ESSERE STATO CONDANNATO A MORTE, PER L’UCCISIONE DEL CUGINO E DELLA SUA FIDANZATA, SULLA BASE DI UNA FALSA TESTIMONIANZA E PROVE INFONDATE. E HA USATO LE SUE ULTIME PAROLE PER RIBADIRE LA SUA INNOCENZA…