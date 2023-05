LE BOLLETTE DEGLI ITALIANI VANNO ALL'INCANTO. E NON È DETTO CHE SIA UN MALE – ENTRO GENNAIO 2024, NOVE MILIONI DI FAMIGLIE CHE ANCORA SONO SUL MERCATO TUTELATO DOVRANNO CAMBIARE OPERATORE. SE NON LO FARANNO, LE LORO UTENZE FINIRANNO ALL’ASTA TRA I VARI OPERATORI DEL SETTORE ENERGETICO, CHE SI “SFIDERANNO” PER OFFRIRE LA TARIFFA PIÙ BASSA – COSA CONVIENE FARE? RIMANERE E ATTENDERE LE ASTE O CAMBIARE SUBITO GESTORE NEL MERCATO LIBERO? SECONDO GLI ESPERTI…

Entro gennaio del prossimo anno 9 milioni di famiglie che ancora sono sul mercato tutelato, dovranno cambiare operatore. Se non lo faranno autonomamente, le loro utenze finiranno "all'asta". Il decreto ministeriale che disciplina questo passaggio, è in discussione in questi giorni alla Camera […]

Le aste, prevede il decreto, saranno svolte a livello territoriale (l'Antitrust ha chiesto che il bacino non sia superiore a 200 mila utenti). Nessun operatore potrà "accaparrarsi" più del 35 per cento del totale dei territori. I clienti che verranno "aggiudicati" potranno rimanere con il nuovo operatore con le tariffe di aggiudicazione per quattro anni. Poi se non sceglieranno un gestore sul mercato libero, verranno automaticamente trasferiti tra i clienti "non tutelati" dell'operatore che si è aggiudicato l'asta che dovrà applicare la sua migliore tariffa.

La domanda dunque, è cosa conviene fare, rimanere nel mercato tutelato e attendere le aste o cambiare subito gestore. Difficile rispondere a questo quesito. Il meccanismo delle aste è stato già usato per le piccole imprese e per quelle "micro", come i piccoli esercizi commerciali. In molti territori i gestori hanno offerto sconti sostanziosi per accaparrarsi i clienti e, dunque, i prezzi sono risultati persino più convenienti di quelli del mercato tutelato.

Ma oggi anche sul mercato libero si trovano prezzi molto convenienti, anche considerando che il prezzo del gas, al quale è agganciato il costo dell'elettricità, è in discesa costante dai picchi dello scorso anno.

Intanto proprio sul mercato libero si registra un boom delle attivazioni di contratti non richiesti. E per capire i meccanismi delle truffe può essere utile un esempio che fa parte di uno spot presentato ieri da Facile.it e Consumerismo […]

Il telefono squilla. All'altro capo una voce femminile parla con tono calmo e suadente. «Ciao caro, sono tua mamma. Ti ho cresciuto per una vita. Mi potresti ricordare come ti chiami?». Chi ricevesse una telefonata del genere avrebbe difficoltà a credere che all'altro capo della cornetta ci sia effettivamente la genitrice.

Eppure telefonate di questo tono ne arrivano a milioni. Solo che invece di qualcuno che si spaccia come madre, c'è chi dice di essere l'operatore di luce o di gas che già fornisce il servizio. E chiede il numero di "Pod", il codice alfanumerico che identifica la fornitura. […] Ottenuto questo codice è possibile ogni tipo di truffa, a cominciare dal cambio di gestore.

Nell'ultimo anno a cadere in tranelli di questo tipo, secondo un'indagine condotta da Facile.it e Consumerismo no profit, sono stati 4 milioni di italiani, con un aumento del 28 per cento rispetto allo scorso anno. Il valore delle truffe è di 1,2 miliardi e, incredibilmente, il profilo tipo del truffato è quello di una persona di istruzione elevata (laurea) e con un'età compresa tra i 34 e i 44 anni. La ragione? Si sentono troppo sicuri di sé e così cadono più facilmente nei tranelli che oggi viaggiano su strumenti come whatsapp. […]

