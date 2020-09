CONTE SEPPELLISCE IL VESSILLO DI SALVINI: “QUOTA 100 NON SARÀ RINNOVATA” - “ERA UN PROGETTO TRIENNALE DI RIFORMA CHE VENIVA A SUPPLIRE A UN DISAGIO SOCIALE. NON È PIÙ ALL’ORDINE DEL GIORNO. LE MODIFICHE AI DECRETI SICUREZZA? CERCHEREMO DI PORTARE AL PRIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI UTILE, STIAMO LAVORANDO SUL PIANO TECNICO - MENO MALE CHE AVEVAMO UNA MISURA DI PROTEZIONE SOCIALE COME IL REDDITO DI CITTADINANZA CUI ABBIAMO AGGIUNTO IL REDDITO DI EMERGENZA”