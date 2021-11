BOLLETTINIAMOCI – LA CURVA DEI POSITIVI CONTINUA A CRESCERE: OGGI SONO 11.555, MA CON 578.610 TAMPONI TOTALI, OVVERO 43.920 RISPETTO A IERI. I MORTI SONO CON 49 MORTI. IL TASSO DI POSITIVITÀ RIMANE AL 2% - COME IERI LE REGIONI CON PIÙ CASI SONO LA LOMBARDIA (+1.930) IL VENETO (+1.928) E IL LAZIO (+1.079) - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 93.2 MILIONI E I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 45,6 MILIONI (84,50% DELLA POPOLAZIONE OVER 12)

Valentina Santarpia per www.corriere.it

Sono 11.555 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 10.544, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.915.981 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 49 (ieri sono stati 48), per un totale di 133.131 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.639.449 e 5.220 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 5.889). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 143.401 , pari a +6.271 rispetto a ieri (+4.617 il giorno prima). Come ieri le regioni con più casi sono la Lombardia (+1.930) e il Veneto (+1.928) seguite da Lazio (+1.079), Emilia Romagna (+1.055) e Campania (+983).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 578.610, ovvero 43.920 in più rispetto a ieri quando erano stati 534.690. Mentre il tasso di positività stabile al 2%.

Le vittime

Aumentano, anche de i poco, le vittime: sono 49, ieri erano 48.

Il sistema sanitario

Sono 512 i pazienti in terapia intensiva in Italia, stabili rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 50. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.250, ovvero 105 in più rispetto a ieri.

I vaccini

Le dosi somministrate di vaccino in Italia sono state 93.215.976, l’84,50 % della popolazione over 12 (45.638.318) ha completato l’intero ciclo vaccinale.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 914.572: +1.930 casi (ieri +1.735) con 118.279 tamponi

Veneto 499.540: +1.928 casi (ieri +1.238) con 93.439 tamponi

Campania 481.539: +983 casi (ieri +885) con 30.170 tamponi

Emilia-Romagna 444.475: +1.055 casi (ieri +1014) con 32.999 tamponi

Lazio 411.001: +1.079 casi (ieri +1.2299) con 45.964 tamponi

Piemonte 392.689: +587 casi (ieri +538) con 65.284 tamponi

Sicilia 317.944: +648 casi (ieri +640) con 25.059 tamponi

Toscana 296.887: +423 casi (ieri +518) con 31.583 tamponi

Puglia 277.262: +257 casi (ieri +284) con 20.242 tamponi

Friuli Venezia Giulia 125.544 +660 casi (ieri +533) con 25.991 tamponi

Marche 120.303 +283 casi (ieri +390) con 4.906 tamponi

Liguria 118.969: +337 casi (ieri +351) con 16.309 tamponi

Calabria 90.811: +230 casi (ieri +162) con 4.918 tamponi

Abruzzo 85.926: +265 casi (ieri +181) con 13.899 tamponi

P. A. Bolzano 84.222: +399 casi (ieri +371) con 11.749 tamponi

Sardegna 77.770: +129 casi (ieri +140) con 11.022 tamponi

Umbria 66.769: +164 casi (ieri +95) con 10.607 tamponi

P. A. Trento 50.816: +164 casi (ieri +102) con 9.107 tamponi

Basilicata 31.269: +29 casi (ieri +20) con 641 tamponi

Molise 14.966: +16 casi (ieri +25) con 679 tamponi

Valle d’Aosta 12.697: +40 casi (ieri +48) con 1.965 tamponi

