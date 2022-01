IL RONALDO FURIOSO – C’È GIÀ ARIA DI DIVORZIO TRA CR7 E IL MANCHESTER UNITED: I SUOI RAPPRESENTANTI SI SAREBBERO INCONTRATI CON I VERTICI DEL CLUB PER DISCUTERE LA POSSIBILE RESCISSIONE DEL CONTRATTO AL TERMINE DELLA STAGIONE, SE I “RED DEVILS” NON DOVESSERO QUALIFICARSI PER LA CHAMPIONS LEAGUE – LA SCORSA SETTIMANA IL PORTOGHESE AVEVA RILASCIATO UN’INTERVISTA DOVE DICEVA DI NON ESSERE TORNATO ALL'OLD TRAFFORD "PER ARRIVARE AL SETTIMO POSTO IN CLASSIFICA"...