BOLLETTINIAMOCI - OGGI 13.114 NUOVI CASI E 246 MORTI: MENO CONTAGI MA CON MOLTI MENO TAMPONI (170.633) - IL TASSO DI POSITIVITÀ SCHIZZA AL 7,7%, MAI COSÌ ALTO DA QUANDO SONO STATI INTRODOTTI I TEST RAPIDI - PIÙ COLPITE L'EMILIA-ROMAGNA (+2.597) E LA LOMBARDIA (+2.135) - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 4,3 MILIONI, GLI ITALIANI CHE HANNO FATTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 1,4 MILIONI

Paola Caruso per www.corriere.it

BOLLETTINO DEL PRIMO MARZO

Sono 13.114 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano +17.455). Sale così ad almeno 2.938.371 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 246 (ieri erano +192), per un totale di 97.945 vittime da febbraio 2020.

Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.416.093 complessivamente: 10.894 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +6.847). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 424.333, pari a +1.966 rispetto a ieri (+10.401 il giorno prima).

tamponi drive in a milano 4

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 170.633, ovvero 86.391 in meno rispetto a ieri quando erano stati 257.024. Mentre il tasso di positività è 7,7% (l’approssimazione di 7,68%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 7 sono risultati positivi; ieri era 6,9%.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. La curva scende sempre il lunedì a causa del numero più basso di analisi processate (oggi il minimo di test della settimana). Dal confronto con lo scorso lunedì (22 febbraio) quando sono stato comunicati +9.630 casi con un tasso del 5,6% si vede che lo scenario peggiora.

ROBERTO SPERANZA

La percentuale di positivi su test aumenta (capita spesso con meno tamponi), ma per la prima volta — da quando ci sono i rapidi, ossia il 15 gennaio — supera il 7% (un confronto con i dati precedenti al 15 gennaio non si può fare). Non era mai successo.

«La curva risale, le prossime settimane non saranno facili. Servono coraggio e decisioni coerenti», ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. Secondo il monitoraggio dell’Iss cresce l’incidenza negli under 20.

Non è la Lombardia, ma l’Emilia-Romagna la regione con un incremento maggiore di nuovi casi (+2.597), seguita dalla Lombardia (+2.135) che oggi comunica il maggior numero di tamponi regionali, pari a oltre 20 mila. Sopra quota mille nuovi positivi si trovano: Campania (+1.896), Piemonte (+1.155) e Lazio (+1.044). Tutte le altre regioni hanno un aumento a due o tre cifre, eccetto la Valle d’Aosta che segna +3 contagiati in 24 ore.

terapie intensive

Il sistema sanitario

Continuano ad aumentare le degenze, ordinarie e non. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +474 (ieri +266), per un totale di 19.112 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +58 (ieri +15), portando il totale dei malati più gravi a 2.289. La variazione dei posti letto occupati, in area critica e non, indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore. Infatti, i nuovi ingressi in TI sono +171 (ieri +131).

coronavirus vaccinazioni a fiumicino

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 4,3 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 1,4 milioni.