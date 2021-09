BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 27 MORTI E 5.193 NUOVI CASI, CON 333.741 TAMPONI EFFETTUATI, PIU' DI IERI - IL TASSO DI POSITIVITA' SCENDE ALL'1,5% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 80 MILIONI, CON PIU' DI 39 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (IL 73,4% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - I MALATI PIU' GRAVI SONO 547, CON 40 NUOVI INGRESSI IN RIANIMAZIONE...

Dal Corriere.it

Sono 5.193 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +5.621). Sale così ad almeno 4.601.749 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 57, (ieri sono stati 62), per un totale di 129.885 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.344.238 e 5.997 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 6.984). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus - risultano essere in tutto 127.626, pari a -863 rispetto a ieri (-1.429 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 333.741 , +47713 rispetto a ieri quando erano stati 286.028. Mentre il tasso di positività scende all’1,5% ; ieri era 2% (come il giorno precedente). Qui la mappa del contagio in Italia.

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 80 milioni e 568mila. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 39. 691 milioni (73,4% della popolazione over 12). Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

Le vittime

In leggero calo il numero delle vittime: oggi 57 (ieri erano 62). Portando a 129.885 il bilancio complessivo dei morti da inizio pandemia.

Il sistema sanitario

In calo i ricoveri nei reparti Covid: ad oggi risultano ricoverati nei reparti generici e in intensiva 4.117 pazienti, ovvero 47 meno di ieri (ieri -66). I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono 547, uno di meno rispetto a ieri (nel saldo tra entrate e uscite) con 40 nuovi ingressi in rianimazione (ieri 37).

