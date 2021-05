BOLLETTINIAMOCI - OGGI 8.292 NUOVI CASI E 139 MORTI: I TAMPONI TOTALI (MOLECOLARI E ANTIGENICI) SONO STATI 226.006, IL TASSO DI POSITIVITÀ È PARI AL 3,7% - SI ALLEGGERISCE LENTAMENTE LA PRESSIONE NEI REPARTI COVID, ORDINARI E INTENSIVI - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE IN TUTTA ITALIA SONO CIRCA 23 MILIONI E MEZZO

il bollettino del 9 maggio

Sono 8.292 i nuovi casi di coronavirus in Italia* (ieri sono stati +10.176). Sale così ad almeno 4.111.210 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 139 (ieri sono stati +224), per un totale di 122.833 vittime da febbraio 2020**.

Mentre le persone guarite o dimesse sono 3.604.523 complessivamente: 14.416 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +17.394). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 383.854, pari a -6.266 rispetto a ieri (390.120).

*La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

**La Regione Abruzzo comunica che del totale dei decessi comunicati in data odierna, 1 caso è avvenuto nei giorni scorsi.

I tamponi e il tasso di positività

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 226.006 mentre ieri erano 338.436. Il tasso di positività è pari al 3,7% (3,66): ieri era al 3%.

Le vittime

Le vittime: sono 139 contro le 224 di ieri.

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono circa 23 milioni e mezzo.

La pressione sul sistema sanitario

Si alleggerisce lentamente la pressione nei reparti Covid, ordinari e intensivi. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono 379 in meno rispetto a ieri, per un totale di 15.420 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono 19 in meno (ieri -42), portando il totale dei malati ricoverati in questi reparti a 2.192. Con 103 ingressi giornalieri (la variazione dei posti letto occupati indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 818.414 : +1.326 casi (ieri +1,584 )

Veneto 417.480: +492 casi (ieri +537)

Campania 404.364: +1.233 (ieri +1.415)

Emilia-Romagna 376.018: 650 casi (ieri +875)

Piemonte 351.985: +592 casi (ieri +719 casi)

Lazio 331.968: +788 (ieri +999)

Puglia 242.687: +646casi (ieri +979)

Toscana 233.249: +713 casi (ieri +676)

Sicilia 215.827: +494 casi (ieri +851)

Friuli-Venezia Giulia 106.085: + 68casi (ieri +90)

Liguria 101.015: +152 casi (ieri +202)

Marche 99.737: +250 casi (ieri +254)

Abruzzo 72.516 +145 casi (ieri +85)

P.A. Bolzano 71.803: +83 casi (ieri +75)

Calabria 62.950: +312 casi (ieri +334)

Umbria 55.270: +108 casi (ieri +97)

Sardegna 55.651: +54 casi (ieri +159)

P. A. Trento 44.557: +57 casi (ieri +59)

Basilicata 24.985: +103 casi (ieri +117)

Molise 13.432: +18 (ieri +29)

Valle d’Aosta 11.217: +8 (ieri +40)

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia aggiornato con il dato odierno.

Lombardia 33.182: +33 (ieri +43)

Veneto 11.423: +3 (ieri +6)

Campania 6.636: +10 (ieri +35)

Emilia-Romagna 13.010: +3 (ieri +15)

Piemonte 11.404: +13 (ieri +7)

Lazio 7.877: +10 (ieri +15)

Puglia 6.103: +25 (ieri +21)

Toscana 6.382: +9 (ieri +21)

Sicilia 5.560: +14 (ieri +19)

Friuli-Venezia Giulia 3.741: +1 (ieri +8)

Liguria 4.243: +2 (ieri +5)

Marche 2.968: +3 (ieri +5)

P. A. Bolzano 1.167: nessun nuovo decesso, come ieri

Abruzzo 2.437: +3 (ieri +6)

Calabria 1.075: +4 (ieri +7)

Sardegna 1.416: +2 (ieri +5)

Umbria 1.370: +3 (ieri +1)

P. A. Trento 1.346: nessun nuovo decesso, come ieri

Basilicata 548: nessun nuovo decesso (ieri +2)

Molise 483: +1 ( eri +2)

Valle d’Aosta 462: nessun nuovo decesso (ieri +1)