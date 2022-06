BOLLETTINIAMOCI! - SIAMO SICURI CHE CONVENGA TOGLIERE LE MASCHERINE? - OGGI 53.905 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 62.704) E 50 MORTI (IERI 62), CON 246.512 TAMPONI EFFETTUATI: IL TASSO DI POSITIVITÀ SALE AL 21,9% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI ORDINARI CRESCONO DI 144 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 10 IN PIÙ DI IERI - LA REGIONE CON IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI È LA LOMBARDIA, SEGUITA DA LAZIO, VENETO E...

Chiara Barison per www.corriere.it

BOLLETTINO 22 GIUGNO 2022

Sono 53.905 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 62.704, qui il bollettino). Sale così ad almeno 18.014.202 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 50 (ieri 62), per un totale di 167.892 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 17.221.297 e 29.740 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 37.921). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 625.013, pari a +25.083 rispetto a ieri (+25.281 il giorno prima).

tamponi

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) processati sono 246.512, ovvero 45.833 in meno rispetto a ieri quando erano stati 292.345. Il tasso di positività è al 21,9%; ieri era 21,4%.

È la Lombardia ad avere il maggior numero di nuovi contagiati (+9.301 casi). Seguono Lazio (+6.593), Veneto (+5.663) e Campania (+4.889).

Il sistema sanitario

ospedali covid 2

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +144 (ieri +218), per un totale di 4.947 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono +10 (ieri -3) — si tratta del saldo tra le persone entrate e uscite in un giorno — per un totale di 216 malati gravi, con 36 ingressi in rianimazione (ieri 25).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, suddiviso per regione, riguarda il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia: +9.301 casi (ieri +9.900)

Veneto: +5.663 casi (ieri +6.452)

Campania: +4.889 casi (ieri +6.018)

Lazio: +6.593 casi (ieri +7.549)

Emilia-Romagna: +4.585 casi (ieri +3.455)

Piemonte: +2.436 casi (ieri +3.105)

Sicilia: +3.793 casi (ieri +5.559)

Toscana: +3.043 casi (ieri +3.812)

Puglia: +3.365 casi (ieri +3.990)

Marche: +1.167 casi (ieri +1.388)

Liguria: +1.174 casi (ieri +1.709)

Abruzzo: +1.117 casi (ieri +1.478)

Friuli Venezia Giulia: +1.217 casi (ieri +1.514)

Calabria: +1.288 casi (ieri +1.446)

Sardegna: +1.902 casi (ieri +2.658)

Umbria: +831 casi (ieri +862)

P. A. Bolzano: +446 casi (ieri +641)

P. A. Trento: +359 casi (ieri +384)

Basilicata: +392 casi (ieri +526)

Molise: +269 casi (ieri +157)

Valle d’Aosta: +75 casi (ieri +101)