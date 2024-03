A BOLOGNA È PARTITO IL CONTO ALLA ROVESCIA PER SALVARE LA “GARISENDA” – LA TORRE, CHE SI ERGE ACCANTO A QUELLA DEGLI ASINELLI, RISCHIA IL CROLLO: DA QUALCHE MESE L’AREA È STATA TRANSENNATA E BARRICATA. E ORA È PRONTO IL PROGETTO PER SALVARLA DEFINITIVAMENTE: VERRANNO PORTATI A BOLOGNA I TRALICCI CHE HANNO PERMESSO IL CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE DI PISA…

Il responso è arrivato inesorabile nell’ottobre scorso: «La torre è a rischio crollo, in termini ingegneristici è da codice rosso». E così per la Garisenda, la «sorellina» della più slanciata torre Asinelli, dopo anni di monitoraggi, è scattato il grave allarme da parte del vecchio comitato tecnico-scientifico […]. «Si è verificata una torsione anomala a Sud», il responso degli esperti. La notizia ha fatto il giro del mondo.

Il sindaco Matteo Lepore è intervenuto senza pensarci due volte: area […] transennata immediatamente e stop al traffico nella centralissima via San Vitale. […] Mentre l’azienda Fagioli di Reggio Emilia (lo stesso colosso emiliano che ha raddrizzato la nave Costa Concordia al largo del Giglio e smontato il ponte Morandi) barricava in via precauzionale nei mesi scorsi piazza di Porta Ravegnana, […] con due file sovrapposte di maxi container rossi, zavorrati con cemento, un nuovo comitato […] stava lavorando a un progetto per curare la Garisenda.

Il progetto adesso è pronto: verranno portati a Bologna gli stessi tralicci che hanno sorretto e messo in tensione la Torre di Pisa durante il suo consolidamento. I pali, ancora disponibili presso l’area dell’Opera della Primaziale Pisana, una volta adattati al contesto bolognese, faranno da «torri» di contrasto per la Garisenda, saranno posizionati […] a poche decine di metri dalla torre malata e consentiranno di operare su di essa senza rischi.

A quel punto si procederà a curare con iniezioni di malta il basamento della torre gravemente deteriorato. Una corsa contro il tempo che non consente errori: per tutto il mondo Bologna è le sue Due Torri.

