BOLSONARO È COME TRUMP, E I SUOI SUPPORTER AGISCONO DI CONSEGUENZA – IN PIENO STILE ASSALTO A CAPITOL HILL, UN GRUPPO DI SVALVOLATI SOSTENITORI DELL'EX PRESIDENTE SI È SCONTRATO CON LA POLIZIA A BRASILIA: I DISORDINI SONO SCOPPIATI DAVANTI ALLA QUESTURA DOPO L'ARRESTO DEL CACICCO JOSÉ ACACIO SERERE XAVANTE, ACCUSATO DI MINACCE E ATTI INTIMIDATORI CONTRO "LO STATO DI DIRITTO DEMOCRATICO" – I MANIFESTANTI ARMATI DI BASTONI HANNO DATO FUOCO A UN AUTOBUS E… - VIDEO

Da www.rainews.it

Un gruppo di sostenitori del presidente brasiliano uscente, Jair Bolsonaro, si è scontrato con la polizia a Brasilia. I disordini sono scoppiati davanti alla questura dopo l'arresto, su ordine del giudice della Corte suprema federale Alexandre de Moraes, del cacicco Jose' Acacio Serere Xavante per minacce e atti intimidatori contro "lo stato di diritto democratico".

I sostenitori di Bolsonaro chiedevano la liberazione dell'uomo. La polizia ha cercato di disperdere i manifestanti utilizzando gas lacrimogeni e proiettili di gomma. I manifestanti, alcuni armati di bastoni, hanno risposto lanciando sassi. Diversi autobus e auto sono stati attaccati e dati alle fiamme. Secondo i media locali, gli scontri sono avvenuti dopo che i manifestanti hanno tentato di irrompere all'interno della questura per liberare il cacicco, che è stato tenuto in custodia cautelare per dieci giorni.

Jose' Acacio Serere Xavante è accusato dalla procura di aver organizzato diverse manifestazioni di "carattere antidemocratico" nella capitale, anche davanti all'albergo dove alloggia il presidente eletto di sinistra, Luiz Inacio Lula da Silva.

Immagini televisive, così come video condivisi dagli agenti di polizia federale con Reuters, hanno mostrato auto bruciate, un autobus che era stato incendiato, e il suono di esplosioni e quelli che sembravano proiettili di gomma che venivano sparati.I sostenitori di Bolsonaro, con indosso le loro tipiche magliette gialle della nazionale di calcio, sono stati visti mentre cercano di spingere un autobus giù da un ponte a Brasilia.

L'incidente riaccende i ricordi dell'invasione del Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio da parte dei sostenitori dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l'idolo politico di Bolsonaro. Solleva anche preoccupazioni per la sicurezza in merito al 1° gennaio, quando Lula entrerà in carica con una cerimonia pubblica a Brasilia. La squadra di Lula ha smentito le notizie secondo cui Lula sarebbe stato allontanato dall'hotel con un elicottero. Il ministro della giustizia entrante del Brasile, Flavio Dino, ha twittato che la sicurezza di Lula è garantita.

