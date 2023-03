BOLSONARO, UN GRAN PULCIARO! – L’EX PRESIDENTE BRASILIANO HA PROVATO A FREGARSI UNA STATUETTA D’ORO DI UN CAVALLINO, DUE ORECCHINI, UN ANELLO, UN COLLIER E UN OROLOGIO DAL VALORE COMPLESSIVO DELLA BELLEZZA DI 3 MILIONI DI EURO – GLI OGGETTI PREZIOSI APPARTENGONO ALLO STATO BRASILIANO E BOLSONARO HA SFACCIATAMENTE PROVATO A SCRIVERE UNA LETTERA A SUA FIRMA PER FARSELI SPEDIRE NEGLI STATI UNITI..

Estratto dell’articolo di Daniele Mastrogiacomo per www.repubblica.it

La statuetta d'oro di un cavallino; due orecchini, un anello, un collier; un orologio anche questo placcato in oro. Valore: 16,5 milioni di reais, circa 3 milioni di euro. E’ l’ultima grana che mette nei guai Jair Bolsonaro. Nulla di rilevante penalmente, ma si è trasformato in uno scandalo che ha costretto l’ex capitano rifugiato negli Usa e sua moglie Michelle a una smentita imbarazzante.

Perché sono stati importati illegalmente in Brasile e perché Bolsonaro ha fatto di tutto per recuperarli dopo che erano stati sequestrati dalla polizia di frontiera. Sosteneva che fosse un regalo della famiglia reale saudita a sua moglie.

Lo ha ribadito in una lettera ufficiale spedita all’Agenzia delle Entrate alla fine dell’anno scorso, proprio alla vigilia della sua partenza per gli Stati Uniti tre giorni prima dell’insediamento di Lula come presidente, cerimonia che ha voluto ostentatamente disertare per ribadire il rifiuto della sconfitta.

La cosa poteva finire lì. Ma uno scoop del quotidiano Estado de S. Paulo ha svelato i retroscena di quello che sembrava un equivoco della Finanza. Un breve accertamento dei ministeri competenti e l’intervento della segreteria della Presidenza hanno stabilito che il set di gioielli e preziosi non poteva essere di proprietà della ex first lady ma apparteneva allo Stato brasiliano.

Faceva parte dei tanti regali che diversi Stati stranieri offrono alle delegazioni in visita e quindi dovevano essere considerati di proprietà pubblica. Entravano di diritto nella collezione che l’ufficio di Presidenza acquisisce e conserva.

La storia inizia il 26 ottobre del 2021. Marco Andrés Santos Soeiro sbarca con la delegazione ministeriale all’aeroporto di Garulhos, San Paolo. Viene fermato alla dogana. I metaldetector hanno rilevato degli oggetti all’interno del suo zaino. Al controllo saltano fuori il set di gioielli, l’orologio, il cavallino d’oro. Gli chiedono spiegazioni e lui dice che sono del ministro Albuquerque.

Il quale è poco distante, osserva quel contenuto e nega. Non sono suoi. Dice qualcosa, accenna a Bolsonaro. Ma gli agenti della frontiera sono irremovibili. La questione va chiarita e soprattutto bisogna pagare la tassa d’importazione prevista quando gli oggetti trasportati superano i mille dollari. E’ una bella mazzata: il 50 per cento. Nessuno li rivendica e il prezioso contenuto, con tanto di certificato di Chopard che ne attesta l’autenticità, viene sequestrato dall’Ufficio delle Entrate.

[…] Ma il 28 dicembre del 2022, ormai sconfitto e deciso a rifugiarsi a Orlando, tenta una mossa disperata. Scrive di suo pugno una lettera all’Agenzia delle Entrate chiedendo la restituzione dei gioielli, dell’orologio e del cavallino. […]

Quel cofanetto di preziosi brucia. E’ stato dissequestrato e adesso il cavallino d’oro di 30 cm, la parure di gioielli e l’orologio placcato fanno bella mostra tra i tesori ufficiali della Presidenza.