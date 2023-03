BOLZANO E L'ALTO ADIGE SONO ITALIA SOLO SULLA CARTA - LA POPOLAZIONE SCOLASTICA E' AL 69% MADRELINGUA TEDESCA E SOLO IL 26% ITALIANO (MA CON NUMERI IN CRESCITA) - ORA LA COMUNITA' TEDESCOFONA VUOLE INTRODURRE I TEST DI LINGUA PER L'AMMISSIONE ALLE SCUOLE CRUCCHE NELLA REGIONE: "CI SONO SEMPRE PIÙ CLASSI CON BAMBINI CHE PARLANO SOLO L'ITALIANO, I DOCENTI SONO COSTRETTI A RALLENTARE I PROGRAMMI PER INSEGNARE LA LINGUA"

Estratto dell'articolo di Pierangelo Sapegno per “la Stampa”

Vuoi studiare in una scuola di lingua tedesca a Bolzano? Benissimo, ma potrai farlo solo se superi un esame di ammissione. […], afferma Johanna Ramoser, l'assessore comunale all'Istruzione dell'Svp nella città di Bolzano, […] In provincia di Bolzano esistono tre distinti sistemi scolastici (di lingua tedesca, italiana e ladina), diversi per organizzazione funzionale e amministrativa, in base all'idioma parlato.

La popolazione scolastica è distribuita per un 72 per cento nella scuola tedesca, 25 in quella italiana e il tre per cento in quella ladina. Ma secondo l'ultimo censimento del 2011, i numeri sono un po' differenti riguardo alla popolazione: oltre i due terzi degli abitanti (69,41%, quindi leggermente inferiore rispetto agli studenti) sono di madrelingua tedesca, il 26,06% italiana (ma con una punta del 73,80% nella città di Bolzano), e il restante 4,53% ladina[…]

I numeri sono cambiati molto nel corso della Storia. Nel 1880 i tedeschi rappresentavano la stragrande maggioranza della popolazione, con il 90,6% degli abitanti, e gli italiani solo una esigua minoranza (il 3,4%), inferiori persino al gruppo ladino (4,3%).

Queste cifre sono rimaste più o meno invariate sino alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando cominciò ad aumentare la percentuale dei nostri connazionali (16,2% nel 1921) per crescere poi considerevolmente con l'italianizzazione voluta dal fascismo, arrivando a toccare il 35% della popolazione.

La situazione si può dire che è rimasta praticamente stabile fini agli Anni Novanta, quando la rappresentanza degli abitanti che parlano la nostra lingua è scesa attorno al 26%, attestandosi da allora sempre su questa linea. […]

«La lingua tedesca va garantita nelle scuole di lingua tedesca», ha detto l'assessore all'Agenzia Italia, «dove ci sono sempre più classi frequentate da bambini che parlano solo l'italiano, con la inevitabile conseguenza che i docenti sono costretti a rallentare i programmi perché devono prima insegnare la lingua. Non è una questione etnica, ma un problema quotidiano a cui si deve trovare una soluzione».

«[…]E non è un problema che riguarda solo il tedesco. Nelle vallate dell'Alto Adige il livello di conoscenza dell'italiano è molto basso, e anche questo non va bene».

Una ragione però ramoser ce l'ha. Gli psicologi Johnson e Newport hanno dimostrato in una loro ricerca che «il bilinguismo viene raggiunto dal bambino solo nel caso in cui l'acquisizione sia avvenuta prima del settino anno». Ma allora non sarebbe meglio, più di un esame di ammissione, realizzare scuole infantili che insegnano il tedesco già nell'età dell'asilo?