8 mag 2024 12:12

BOLZANO BRUCIA! - UN INCENDIO E’ SCOPPIATO NELLO STABILIMENTO DELLA “ALPITRONIC”, AZIENDA CHE PRODUCE COLONNINE DI RICARICA PER LE AUTO ELETTRICHE – LE FIAMME SONO DIVAMPATE IN UNA ZONA IN CUI SONO IN CORSO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE: AL MOMENTO NON RISULTANO FERITI O VITTIME - LO SPAZIO AEREO SULLA CITTÀ E' STATO CHIUSO E UNA SCUOLA NELLE VICINANZE DELLO STABILIMENTO È STATA EVACUATA… - VIDEO