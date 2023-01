BOMBA O NON BOMBA – ALLARME NUCLEARE A LONDRA DOVE UN PACCO CONTENENTE URANIO RADIOATTIVO È STATO INTERCETTATO IL 29 DICEMBRE ALL'AEROPORTO DI HEATHROW: IL MATERIALE ERA ARRIVATO DAL PAKISTAN NELLA STIVA DI UN AEREO DI LINEA DELL'OMAN ED ERA DIRETTO A UNA DITTA IRANIANA IN GRAN BRETAGNA – NON SI TRATTA DI URANIO ARRICCHITO, NECESSARIO PER UN ORDIGNO ATOMICO, MA SI TEME CHE POTESSE ESSERE USATO PER UNA “BOMBA SPORCA” CHE…

Allarme nucleare a Londra. Un pacco contenente uranio radioattivo è stato intercettato il 29 dicembre all'aeroporto di Heathrow: il materiale era arrivato dal Pakistan nella stiva di un aereo di linea dell'Oman ed era diretto a una ditta iraniana in Gran Bretagna.

Non si trattava di uranio arricchito, necessario per fabbricare un ordigno atomico, ma si teme che avrebbe potuto essere usato per una «bomba sporca», dove all'esplosivo viene mischiata polvere radioattiva in grado di sprigionare una nube letale.

Scotland Yard ha confermato di essere stata contatta dalla polizia di frontiera dopo che «una piccola quantità di materiale contaminato è stata identificata in seguito a un controllo di routine in un pacco in arrivo nel Regno Unito». In precedenza, tuttavia, il Daily Mail aveva riferito che una fonte aveva parlato di «diversi chili di uranio». Sull'incidente sta già indagando l'antiterrorismo. «C'è una corsa contro il tempo per rintracciare tutte le persone coinvolte - ha detto al Sun una fonte dello scalo londinese -. I responsabili della sicurezza stanno trattando questa cosa con tutta la serietà che merita.

Questa è adesso una operazione anti-terrorismo: ci sono serie preoccupazioni su ciò che gli iraniani che vivono qui volessero fare con questo materiale nucleare clandestino». «Che dell'uranio compaia su un volo di linea dal Pakistan diretto a un indirizzo iraniano in Gran Bretagna è una cosa molto sospetta», ha detto l'ex capo della difesa atomica britannica, Hamish De Bretton-Gordon: «La minaccia nucleare non è mai stata così alta - ha aggiunto -. L'uranio può rilasciare livelli molto alti di radiazioni, potrebbe essere usato per una bomba sporca. Ma la buona notizia è che il sistema di controllo ha funzionato».

I responsabili dell'antiterrorismo di Londra hanno comunque rassicurato che il materiale sequestrato «non rappresenta una minaccia per il pubblico». Già vent' anni fa i servizi segreti di Londra avevano avvertito che era solo «una questione di tempo» prima che un attentato con una «bomba sporca» o con materiale chimico venisse lanciato contro una città occidentale. I rapporti dell'intelligence suggerivano che «scienziati fuorilegge» avevano dato ai terroristi le informazioni necessarie per fabbricare simili ordigni.

