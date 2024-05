7 mag 2024 17:42

BOMBA O NON BOMBA – A VITERBO È STATO DISINNESCATO UN ORDIGNO INESPLOSO DEL 1944 DI OLTRE 2000 KG, RITROVATO IN UN CANTIERE – PER PRECAUZIONE ERANO STATE EVACUATE 36MILA PERSONE IN UN'AREA DI 1.400 METRI DI RAGGIO – GLI ARTIFICIERI DELL'ESERCITO HANNO IMPIEGATO CINQUE ORE PER PORTARE A TERMINE L'OPERAZIONE E...