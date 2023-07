5 lug 2023 10:24

BOMBA O NON BOMBA, QUI SI SCHERZA CON L’ATOMO - SECONDO IL FINANCIAL TIMES, XI JINPING HA MESSO “PERSONALMENTE IN GUARDIA” PUTIN DA UN ATTACCO NUCLEARE IN UCRAINA. DELLA SERIE: NON FARE CAZZATE - PER IL QUOTIDIANO, "I FUNZIONARI CINESI SI PRENDONO PRIVATAMENTE IL MERITO DI AVER CONVINTO IL LEADER RUSSO A FARE MARCIA INDIETRO RISPETTO ALLE VELATE MINACCE ATOMICHE"