Estratto dell'articolo di A. Ni. per il "Corriere della Sera"

L’Ucraina continua a martellare dal cielo la Crimea occupata. La Russia reagisce con missili e droni su tutto il Paese e soprattutto Odessa. Brucia a Putin lo smacco subito venerdì, Zelensky approfitta della vulnerabilità delle difese aeree russe e anche ieri sera ha lanciato nuovi raid sulla base navale russa di Sebastopoli. Se confermata, la morte dell’ammiraglio Viktor Sokolov nel bombardamento ucraino di venerdì è un duro colpo al prestigio dell’armata putiniana. […]

L’esplosione avrebbe coinvolto oltre un centinaio di marinai e ucciso 34 ufficiali russi. Sokolov, 61 anni, capo della Flotta del Mar Nero, sarebbe anche l’ufficiale più alto in grado ucciso in questa guerra. […] Mosca continua a negare, derubricando l’esplosione di venerdì, cose se fosse solo un oltraggio al patrimonio architettonico. Il quartier generale era un palazzo di rappresentanza, non operativo. I canali Telegram russi insistono sul «miracoloso salvataggio dell’icona di San Ushakov», glorioso ammiraglio di Caterina la Grande che si ritirò in campagna come Cincinnato. Fu proprio Fyodor Ushakov a fondare Sebastopoli e Kherson. Ora si vorrebbe portare il suo ritratto in processione per proteggere la sue ex città.

Ieri una cinquantina di ordigni tra missili e droni è stata lanciata sull’Ucraina. Colpiti moli e silos nel porto di Odessa, in fiamme un hotel abbandonato. Nell’Ucraina interna, invece, 5 morti e una dozzina di feriti in una base che, secondo Mosca, ospitava «mercenari e sabotatori». Questa volta è Kiev a non commentare. […]

