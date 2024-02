UNA BOMBA STA PER ESPLODERE SULL’IMPERO AGNELLI – C’È ANCHE JOHN ELKANN TRA GLI INDAGATI DELL’INCHIESTA APERTA DALLA PROCURA DI TORINO SULLE SOCIETÀ FIDUCIARIE DELLA FAMIGLIA (OLTRE AL COMMERCIALISTA GIANLUCA FERRERO, PRESIDENTE DELLA JUVENTUS) TUTTO NASCE DA UN ESPOSTO DI MARGHERITA AGNELLI, FIGLIA DI GIANNI E MAMMA DI JOHN: L’INDAGINE RIGUARDA IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ANNI 2018 E 2019 DEL VITALIZIO CHE MARGHERITA VERSAVA ALLA MADRE. IN BALLO, C’È LA VECCHIA QUESTIONE, MAI RISOLTA, DELL’EFFETTIVA RESIDENZA DI MARELLA CARACCIOLO (SVIZZERA O ITALIA?) – LE ACCUSE POTREBBERO METTERE IN DISCUSSIONE LA RICOSTRUZIONE DELL’INTERO PATRIMONIO DELLA MADRE…

1. EREDITÀ AGNELLI: PROCURA IN CAMPO, ELKANN INDAGATO

Estratto dell’articolo di Mar. Man. per “il Sole 24 Ore”

MARGHERITA AGNELLI E JOHN ELKANN

Si apre una nuova pagina, questa volta di carattere fiscale, nella complicata battaglia sull’eredità dell’Avvocato Gianni Agnelli intentata da Margherita nei confronti dei figli John, Lapo e Ginevra Elkann.

[…] la Procura di Tornino ha aperto un fascicolo sulle società fiduciarie del gruppo controllato dalla famiglia Agnelli, con la Guardia di Finanza che ha acquisito della documentazione nello studio di un notaio.

Secondo quanto si è appreso, l’indagine è stata aperta dopo un esposto presentato proprio da Margherita Agnelli, figlia di Gianni […]. Non sarebbero coinvolte le società del gruppo controllato dalla dinastia torinese. L’obiettivo degli accertamenti è verificare le ipotesi di irregolarità di carattere fiscale in particolare con riferimento […] alla residenza fiscale della madre di Margherita, Marella Caracciolo.

[…] I magistrati hanno effettuato delle iscrizioni nel registro degli indagati: in particolare risultano iscritti il commercialista torinese Gianluca Ferrero, l’amministratore svizzero Urs Robert Von Gruenigen, incaricato dal tribunale svizzero di amministrare l’eredità di Donna Marella nella contesa e John Elkann, figlio di Margherita de Pahlen che ha presentato l’esposto contro il figlio.

L’indagine si riferisce agli anni fiscali 2018 e 2019 e riguarda il trattamento fiscale del pagamento di un vitalizio che Margherita versava alla madre Marella in base agli accordi del 2004. Ed è, dunque, sul trattamento fiscale di quel vitalizio, che cambia a seconda della effettiva residenza di Marella Caracciolo (se in Svizzera o in Italia) che l’indagine si concentra.

Si tratta di un nuovo filone nell’ambito della lunga battaglia giudiziaria avviata oramai da anni da Margherita Agnelli. Proprio un mese fa è ritornata al tribunale di Torino l’azione penale promossa nei confronti dei figli per una questione legata indirettamente all’eredità del padre. La Cassazione ha […] annullato parzialmente l’ordinanza con cui i giudici del capoluogo piemontese, lo scorso giugno, avevano disposto lo stop alla causa in attesa che venissero definiti tre procedimenti giudiziari in corso in Svizzera

2. FISCO, INCHIESTA SUGLI AGNELLI: INDAGATO ANCHE JOHN ELKANN

Estratto dell’articolo di Ettore Boffano e Marco Grasso per “il Fatto quotidiano”

Nel momento più difficile per John Elkann, la crisi di Stellantis in Italia e il duro scontro con il governo Meloni, arriva un nuovo e pesantissimo attacco giudiziario da parte di sua madre Margherita Agnelli, figlia dell'Avvocato. Il presidente del gruppo automobilistico, della Ferrari, del gruppo editoriale Gedi e amministratore delegato di Exor è indagato dalla procura delle Repubblica di Torino per presunte violazioni fiscali riguardanti l’eredità di sua nonna, Marella Caracciolo, la vedova di Gianni Agnelli.

Una vicenda già oggetto della causa civile in corso davanti al Tribunale torinese, nella quale Margherita contesta la validità dei testamenti con i quali la madre ha indicato come eredi i tre nipoti El kann, John, Lapo e Ginevra, di fatto assicurando al primo il ruolo azionario che era di suo nonno […].

Nelle prossime ore Elkann […] dovrà fare una comunicazione alla Consob, per evitare di incorrere in un nuovo reato: quello legato alle mancate o false comunicazioni borsistiche.

La Gdf di Torino […] ha perquisito lo studio del commercialista Gianluca Ferrero, storico consulente degli Agnelli e oggi presidente della Juventus (società quotata in borsa): Ferrero è anche indagato per l’ipotesi di violazione di norme tributarie.

Sempre le Fiamme Gialle si sono recate, ieri pomeriggio e solo per acquisire documenti, nello studio del notaio Remo Morone, anche lui un professionista legato alla Famiglia (ha redatto il testamento dell’Avvocato) e poi negli uffici della FiduciariaNomen, del gruppo Ersel, proprietà della famiglia Giubergia, che gestisce in maniera riservata e fiduciaria attività finanziarie e partecipazioni riconducibili anche agli Elkann.

[…] Le indagini nascono da un lunghissimo esposto presentato alla fine di maggio 2023 da parte del legale di Margherita, l’avvocato Dario Trevisan, che ricalca in buona parte la memoria civile, indicando tra le altre cose il presunto occultamento alla cliente di buona parte del patrimonio di Marella Caracciolo, l’illegittimità dei suoi testamenti svizzeri perché la vedova dell’Avvocato non avrebbe mai avuto una regolare residenza in terra elvetica e la scarsa attendibilità delle firme apposte dalla signora sulle sue ultime volontà.

La procura di Torino ha indagato anche il notaio elvetico che ha redatto quei testamenti: Urs von Gruningen, di Gstaad e nelle prossime ore farà partire una richiesta di rogatoria ai colleghi del Cantone di Berna.

[…] In questi mesi, la procura ha esaminatole varie questioni indicate dalla figlia dell’Avvocato e ha deciso di cominciare da una vicenda che riguarda le dichiarazioni dei redditi della vedova di Gianni Agnelli, morta il 23 febbraio 2019, relative a tutto il 2018 e ai primi due mesi del 2019. In essa manca l’indicazione della somma di quasi 8 milioni di euro che, ogni anno, la figlia versava in rate mensili alla madre, come “compenso” delle rinunce che quest’ultima sosteneva di aver dovuto sopportare, nel 2004, per chiudere con un accordo transattivo e un patto successorio in Svizzera (su tutte le questioni riguardanti l’eredità di Gianni Agnelli e quella futura di di Marella Caracciolo).

A Margherita […] sarebbero toccati beni per 1,5 miliardi di euro. L’ipotesi di reato contestata per ora dai pm sembrerebbe essere, però, solo l’avvio di un’inchiesta ben più vasta e clamorosa, fondata su tutte le notizie e le accuse contenute nell’esposto di maggio, che potrebbe addirittura mettere in discussione la ricostruzione dell’intero patrimonio della madre […] , la validità dei suoi testamenti e dunque il controllo […] della società semplice “Dicembre” e […] dell'accomandita di famiglia “Giovanni Agnelli BV” ed Exor: in altre parole, la guida dell’intero patrimonio societario e finanziario ereditato dal nonno.

E le carte acquisite ieri nello studio di Ferrero e poi nella Fiduciaria Nomen potrebbero poi aprire soprattutto uno squarcio inaspettato dal punto di vista di un’eventuale evasione fiscale: […]

