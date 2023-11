BONGIORNO ITALIA – LA SENATRICE DELLA LEGA, GIULIA BONGIORNO, REPLICA A BEPPE GRILLO, CHE DA FAZIO L'HA ACCUSATA DI CONFLITTO D'INTERESSI PER ESSERE L’AVVOCATO DELLA RAGAZZA CHE ACCUSA CIRO GRILLO E I SUOI AMICI DI STUPRO DI GRUPPO: “LA MIA NOTORIETÀ NON DIPENDE DALLA CARICA PARLAMENTARE. HO INIZIATO A LAVORARE A 28 ANNI NEL PROCESSO ANDREOTTI. E HO UNA LUNGA ESPERIENZA MATURATA NEI PROCESSI CON DONNE VITTIME DI VIOLENZA...” – IL SILENZIO IMBARAZZATO DI CONTE PER LA SPARATA DI BEPPE-MAO – VIDEO

Estratto dell’articolo di Roberto Gressi per il “Corriere della Sera”

La domanda è di quelle insidiose. Può un avvocato, che è anche un tuo avversario politico, essere protagonista in un processo che riguarda tuo figlio? Il processo è quello che si svolge a Tempio Pausania, il politico è il fondatore dei Cinque Stelle, Beppe Grillo, imputato per stupro è Ciro Grillo, l’avvocata è Giulia Bongiorno, senatrice leghista e presidente della commissione Giustizia. «È inopportuno, così si mischia tutto», ha sostenuto in tv Beppe […]

Giulia Bongiorno, che si è già scontrata con Grillo che l’ha accusa di «fare comizietti davanti al tribunale», non crede minimamente di essere in conflitto di interessi e ha una certezza: «È stata proprio l’esperienza maturata nei processi con donne vittime di violenza a permettermi di dare un contributo decisivo alla scrittura di leggi in favore delle donne. Penso per esempio a quella sullo stalking e al Codice rosso.

Il confronto con le donne mi ha permesso di scoprire delle lacune che ho cercato di colmare attraverso il mio lavoro in Parlamento. Avrei saputo scrivere quelle leggi se non avessi maturato questa esperienza sul campo? Credo di no».

Gian Domenico Caiazza, già presidente delle Camere penali, la vede così: «L’incompatibilità non c’è, ha una funzione parlamentare e non di governo. Poi certo, lei ha un peso, un prestigio. Ma l’opportunità non può essere codificata. La domanda sul conflitto tra due politici che si avversano è suggestiva, ma nel caso di specie l’inopportunità proprio non la vedo, semmai è Grillo che chiede trattamenti speciali per suo figlio, e che certamente li considererebbe inaccettabili per altri. E non vale soltanto per Beppe Grillo, direi la stessa cosa anche per il figlio di Ignazio La Russa».

Il Parlamento per altro è ricolmo di avvocati, pare 114 in questa legislatura, si fa notare, e a nessuno si chiede di rinunciare alla professione. «La mia notorietà non dipende dalla carica parlamentare; piuttosto le mie competenze sono al servizio della collettività. Ho iniziato a lavorare a 28 anni nel processo Andreotti — insiste Bongiorno — e ho prestato il mio patrocinio in tanti processi che hanno avuto ampia risonanza ben prima di essere parlamentare».

Giuseppe Conte si tiene alla larga dalle polemiche sul tema, e già aveva avuto occasione di prendere le distanze dal garante quando si era esibito in un video di difesa del figlio: «Ho un ruolo politico, penso che la politica non debba mischiarsi ai processi in corso».

Considerare la frase del leader dei Cinque Stelle, per estensione, come riferita anche all’opportunità che Giulia Bongiorno si astenesse dal partecipare al processo, sarebbe davvero una forzatura. Né l’accusa di Beppe Grillo ha trovato qualcuno disposto a rilanciarla, nemmeno nella sua parte politica c’è chi evoca un conflitto di interessi.

Giulia Bongiorno respinge anche la sola ipotesi: «Se si estremizzasse il concetto di conflitto di interessi, si arriverebbe all’assurda e illiberale conseguenza di dover ammettere solo parlamentari di professione, perché chiunque svolga un’attività o una professione è un potenziale portatore di interessi della categoria alla quale appartiene». […]

