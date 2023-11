BONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO – IL GOVERNO HA FATTO DIETROFRONT DALLA VOLONTA’ DI NON RISARCIRE I FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA STRAGE DI CUTRO MA NESSUNO HA COMMENTATO IL POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI, TUTTO INTERNO AL GOVERNO E ALLA LEGA, SULLA NOMINA DI GIULIA BONGIORNO OTTENUTA DALLA CONSAP, UNA SOCIETÀ PARTECIPATA DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA, DOVE COMANDA UN ALTRO LEGHISTA, CIOE’ GIORGETTI – E PRIMA DI QUESTO GOVERNO LA SENATRICE DELLA LEGA NON AVEVA RICEVUTO INCARICHI DALLA CONCESSIONARIA: QUALE E’ STATO IL SUO COMPENSO?

Estratto dell’articolo di Vanessa Ricciardi per “Domani”

giulia bongiorno

Il governo ha cercato di mettere una toppa, ma se adesso è plausibile che le famiglie delle vittime della strage di Cutro avranno un risarcimento economico dallo stato italiano, restano le ombre sul conflitto di interessi della senatrice leghista Giulia Bongiorno. Il no alle compensazioni del naufragio costato la vita a 94 persone migranti, fra le quali c’erano 35 bambini, è stato scritto di suo pugno dalla senatrice, nella veste di avvocata della compagnia assicurativa pubblica Consap, ed è stato poi ritrattato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

giulia bongiorno michelle hunziker

[…] Bongiorno è stata nominata meno di due settimane fa legale della partecipata di cui il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, leghista pure lui, ha provveduto a cambiare i vertici quest’estate, in pieno governo Meloni. Nei dodici anni prima non si segnalano casi di uguale rilevanza con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici, partecipata al cento per cento dal Mef. A giugno il ministro leghista Giorgetti, dopo che le cronache hanno raccontato di accesi diverbi, ha deciso di nominare come nuovo presidente Sestino Giacomoni, ex deputato fedelissimo di Silvio Berlusconi, e ha confermato come amministratore delegato Vincenzo Sanasi d’Arpe.

giulia bongiorno 7

Mauro Masi, amministratore delegato Consap dal 2011 al 2014, presidente e amministratore delegato dal 2014 al 2020, e poi presidente fino al 2023, dice a Domani che finché c’era lui non si è mai avvalso dello studio Bongiorno: «Io come amministratore delegato non le ho mai affidato incarichi, e non è accaduto nemmeno quando passavano in consiglio di amministrazione. Ovviamente non so se vale lo stesso per i direttori generali che hanno autonomia di spesa, ma io non ne sono a conoscenza». […]

i resti del barcone del naufragio di cutro

[…] A quanto risulta a Domani, l’incarico le è stato affidato il 6 novembre scorso. Il giorno stesso della nomina, Bongiorno ha redatto la memoria difensiva, e mercoledì, nella veste di rappresentante di Consap e Sara assicurazioni, impresa designata per la Calabria, lo studio legale Bongiorno ha chiesto l’estromissione del Fondo garanzia delle vittime della strada e di incidenti nautici. Nel testo si sosteneva che il natante naufragato non era stato utilizzato per diporto né adibito a trasporto pubblico, e per questo non può essere assoggettato al codice delle assicurazioni che regola anche l’intervento del fondo di garanzia.

giulia bongiorno 6

Lo studio legale Bongiorno e la senatrice, contattati da Domani, più volte sollecitati non hanno ancora risposto alla domanda se hanno avuto altri incarichi da Consap prima di questo governo, e quanto la spa pubblica abbia pagato il mandato dato a Bongiorno. Non è chiaro, inoltre, quale sia il compito specifico affidato alla senatrice concluso con la sola presentazione della memoria, né se adesso si occuperà degli sviluppi.

Intanto il governo ha ritenuto di fare un passo indietro. Il ministro Piantedosi […] ha riferito che l’orientamento non è più quello di Bongiorno […] Secondo il ministro dell’Interno la richiesta presentata dalla senatrice «è un dato formale, una di quelle eccezioni processuali che si fanno in contesti giudiziari, ma lo stato non si volta dall’altra parte». Giovedì era già intervenuto anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con frasi che avevano fatto presagire il passo indietro di Bongiorno: «La questione è giuridica. Sarà l’avvocatura dello stato a decidere il da farsi».

CUTRO - MELONI SALVINI E TAJANI DAVANTI ALLA LAPIDE IN RICORDO DI MIGRANTI MORTI IN MARE

Ma al di là della questione del risarcimento, nessuno ha commentato il potenziale conflitto di interessi, tutto interno al governo e alla Lega, sulla nomina di Bongiorno ottenuta da una società partecipata dal ministero di Giorgetti. […] La decisione Il collegio del Tribunale di Crotone, presieduto da Edoardo D’Ambrosio, dovrebbe decidere nel merito il prossimo 29 novembre. […]

i resti del barcone del naufragio di cutro naufragio cutro migranti cutro sopravvissuti naufragio cutro trattenuti nell'ex cara di crotone giulia bongiorno 4