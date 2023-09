5 set 2023 10:24

BONUS SFACCIATI - AVVISATE GIORGETTI: LA PROCURA DI ROMA HA INDAGATO 31 PERSONE, E SEQUESTRATO 52 MILIONI DI EURO DI CREDITI D'IMPOSTA, PER UNA PRESUNTA TRUFFA SUL BONUS FACCIATE - SECONDO LE INDAGINI, PARTITE IN CALABRIA, I FONDI SAREBBERO STATI PERCEPITI ILLECITAMENTE, PERCHÉ I LAVORI NON SAREBBERO MAI STATI EFFETTUATI. GLI INDAGATI SONO ACCUSATI PER INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE, TRUFFA AI DANNI DELLO STATO E RICICLAGGIO...