“ITA” MISSA EST – LA TRATTATIVA CON CERTARES, AIR FRANCE E DELTA È AVVIATA (GRAZIE AL DUO GIAVAZZI-SCARONI) MA COME ANDRÀ A FINIRE? LE DUE COMPAGNIE AEREE NON POSSONO ENTRARE NELL'AZIONARIATO E A METTERCI I SOLDONI SARÀ SOLO IL FONDO AMERICANO. CHE, COME OGNI FONDO FINANZIARIO, HA DEGLI AZIONISTI DA SODDISFARE. CHE SUCCEDERÀ SE E QUANDO ITA SI RIVELERÀ UN INVESTIMENTO NON REDDITIZIO? – CASSESE: “IL GOVERNO PUÒ VENDERE LA COMPAGNIA, ANZI DEVE”