UN BORDELLO DI MASSAGGI – LA POLIZIA HA MESSO I SIGILLI A UN CENTRO “OLISTICO” DI BOLOGNA: LE SETTE DONNE DELL'EST CHE CI LAVORAVANO IN REALTÀ ERANO PROSTITUTE E NON FACEVANO SOLO MASSAGGI RILASSANTI - I CLIENTI ERANO TUTTI UOMINI, IL COSTO DELLE PRESTAZIONI POTEVANO ARRIVARE A 90 EURO E NESSUNO SI È MAI LAMENTATO. ANZI, SU INTERNET CI SONO RECENSIONI ENTUSIASTE: “KATIA E MILA DEVASTANTI. HO CHIESTO DI ROSSANA, HO RICEVUTO UN BBJ E…”

chiuso centro massaggi a bologna 4

VIDEO: IL SEQUESTRO DELLO STUDIO OLISTICO EMME

Da www.ilmattino.it

Dietro un centro massaggi a Bologna si nascondeva un vero e proprio bordello. E ora sono indagate due giovani donne rumene: una di 31 anni e un'altra di 33, che avevano già alcuni precedenti penali sempre per reati collegati alla prostituzione. A scoprire il giro illegale è stata la squadra mobile della Questura di Bologna, coordinata dalla Procura, attraverso un'indagine durata alcuni mesi.

Un'oasi per il corpo e per i sensi

La cura dei dettagli per il centro massaggi è massima. «Decorazioni, illuminazione, suoni e profumi per regalarvi sensazioni uniche e una meravigliosa esperienza sensoriale», si legge sul sito dello Studio olistico Emme, il centro massaggi dove si garantivano prestazioni sessuali. Qui lavoravano sette donne prevalentemente dell'Europa dell'Est. Tutte giovanissive. Con un'età compresa tra i 25 e i 35 anni. Il meccanismo con cui i clienti venivano adescati era semplice: a loro veniva proposto un massaggio erotico.

Le recensioni: «Ho ricevuto un bbj»

CENTRO MASSAGGI

I clienti erano tutti molto soddisfatti del servizio e lo scrivevano sul web. «Katia e Mila semplicemente devastanti, sei d'accordo Leppard ?», si legge in un commento di un utente su di un forum. «Io ho visto Anna la russa tre giorni fa e mi ha fatto capire che in Massarenti stava molto bene;piuttosto ho chiesto di rossana(ex gomito,dove ricevetti un bbj da lei,se pur breve)e mi ha detto che non c'è più,Rossana al Massarenti era molto brava sul futon, che sia lei la nuova dello Shining?», scrive l'account figsi sulla stessa piattaforma. E anche da queste e altre recensioni la procura è riuscita a incastrare il giro di prostituzione.

centri massaggi

In media 12 clienti al giorno

Il pagamento avveniva nel centro massaggi. In parte anche in modo regolare, dal momento che alla reception veniva lasciata la ricevuta dalla donna che effettuava la prestazione. Il costo? Tra i 70 e i 90 euro. Nessuno si è mai lamentanto, dato che, in media, lo Studio olistico Emme riceveva almeno 12 clienti al giorno. E non si era fermato neanche durante il periodo del lockdown.

chiuso centro massaggi a bologna 2 chiuso centro massaggi a bologna 3 massaggi a macao CENTRO MASSAGGI CINESE chiuso centro massaggi a bologna chiuso centro massaggi a bologna 1 centro massaggi cinese centro massaggi cinese 1 chiuso centro massaggi a bologna 6