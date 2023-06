Estratto dell'articolo di Luigi Ippolito per www.corriere.it

charlotte owen 3

È il mistero della «baby-baronessa» di cui tutta Westminster chiacchiera in questi giorni: come ha fatto la bionda e attraente Charlotte Owen, trent’anni appena, a diventare il più giovane membro della Camera dei Lord della storia? Bisognerebbe chiederlo a Boris Johnson (ma lui difficilmente ve lo dirà): perché è stato l’ex premier a nominare Charlotte baronessa, per meriti ancora tutti da chiarire.

[…] è stato dissuaso dal fare «Sir» suo padre Stanley, uno che notoriamente allunga le mani sul sedere delle signore: ma è riuscito a infilare Charlotte nell’elenco dei premiati, una scelta che è stata definita «la più oltraggiosa» tra quelle fatte da Johnson.

BORIS JOHNSON

La giovane ha lavorato per alcuni mesi a Downing Street come assistente di Boris, ma non è neppure chiaro per quanto tempo: secondo fonti citate dai giornali inglesi, era stata assunta per una sostituzione maternità e il suo ruolo era poco più di quello di una segretaria.

[…]

Anche perché durante la premiership di Johnson ci sono state diverse donne che hanno ricoperto ruoli chiave a Downing Street: eppure Charlotte è l’unica figura femminile a essere arrivata sugli scranni dei Lord, nonostante fosse «un membro molto junior dello staff».

charlotte owen 1

«È del tutto stupefacente come abbia finito per essere elevata ai Lord – dicono gli insider di Downing Street –. Nessuno che lavorava lì l’avrebbe considerata come una figura senior». E un’altra fonte ha aggiunto: «Se l’avesse fatta commendatore avrei pensato che era un po’ strano: ma baronessa? È una roba da pazzi».

[…] sull’Independent una sua ex compagna di studi: «Avevamo anche alcuni amici in comune: quando ho chiesto di descriverla, uno ha detto in maniera un po’ maliziosa che “sì, era un tipo divertente, un po’ una ragazza da feste, ma non ricordo mostrasse grande prodezza nel processo legislativo”».

charlotte owen boris johnson

I giornali parlano di una stretta relazione personale che si era instaurata fra lei e Johnson. Ma gli alleati del premier hanno accusato i detrattori di Charlotte di avere un atteggiamento sessista […]

