25 feb 2023 17:57

UN BOSS IN FUGA - CHI È, CHI NON E’, CHI VUOLE TORNARE A ESSERE MARCO RADUANO, IL PRIMO MAFIOSO MAI SCAPPATO DA UN CARCERE DI MASSIMA SICUREZZA: A VIESTE ESPLOSI FUOCHI D'ARTIFICIO PER LA SUA LIBERTÀ - IL BOSS DEGLI SCISSIONISTI DEL GARGANO, CHE È SCAPPATO DAL CARCERE DI NUORO CALANDOSI DALLA SUA CELLA CON LE LENZUOLA, E’ RITENUTO UN PERSONAGGIO DI SPICCO NELLA GUERRA DI MALA CHE DAL 2015 AD OGGI CONTA GIÀ UNA DECINA DI OMICIDI. IL SINDACO DI VIESTE: "PREOCCUPATI, MA I FUOCHI ERANO PER ALTRO" – VIDEO