17 apr 2024 12:26

IL BOSS NON E' UN BRAND - IL TRIBUNALE DELL'UE HA RESPINTO IL RICORSO DI UN'AZIENDA AMERICANA PER REGISTRARE IL MARCHIO "PABLO ESCOBAR" - LA RICHIESTA ERA STATA PRESENTATA ALL'UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE EUIPO NEL 2021 DALLA SOCIETÀ ESCOBAR INC. DI PUERTO RICO, MA ERA STATA RIFIUTATA PERCHE' "CONTRARIA ALL'ORDINE PUBBLICO E AL BUON COSTUME" - LA DECISIONE È STATA CONFERMATA DOPO CHE…