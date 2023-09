UN BOSS SOTTO TERRA – AL CIMITERO DI CASTELVETRANO C’È LA POLIZIA A PRESIDIARE LA TUMULAZIONE DEL FERETRO DI MATTEO MESSINA DENARO – AD ASSISTERE ALLE ESEQUIE, IN FORMA PRIVATA, I FAMILIARI: LE SORELLE BICE E GIOVANNA, INSIEME ALLA NIPOTE LORENZA GUTTADAURO, IL FRATELLO SALVATORE E L'AVVOCATO DI FAMIGLIA – PER IL MAFIOSO, SEPOLTO NELLA CAPPELLA DI FAMIGLIA, UNA BARA IN CEDRO DA 1.500 EURO

cimitero di castelvetrano presidiato dalla polizia

(AGI) - Il feretro di Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa nostra morto a L'Aquila, e' arrivato per la tumulazione nel cimitero di Castelvetrano. L'auto con la bara ha varcato l'ingresso principale del cimitero, mentre a piedi alcuni parenti l'accompagnavano. Il boss sara' sepolto nella cappella di famiglia, dove si trova anche il padre, anche lui mafioso, Francesco Messina Denaro.

(ANSA) - Dalle 5 del mattino il cimitero di Castelvetrano è presidiato dalle forze dell'ordine. Tutte le entrate del camposanto, dove tra qualche ora arriverà il carro funebre con la salma di Matteo Messina Denaro, sono ancora chiuse e non si può accedere. L'arrivo del carro funebre è previsto da uno dei due ingressi di via Marsala dove si trovano già troupe televisive e giornalisti.

(ANSA) - Nel cimitero di Castelvetrano, dove è atteso a momenti l'arrivo del carro funebre con la salma di Matteo Messina Denaro, sono giunti anche i familiari del boss per assistere alle esequie che si svolgeranno in forma strettamente privata. Fotografi e giornalisti, assiepati davanti all'ingresso del camposanto, vengono tenuti a distanza dalle forze dell'ordine che presidiano l'ingresso. Le prime ad arrivare sono state le sorelle Bice e Giovanna, insieme alla nipote Lorenza Guttadauro, l'avvocato di famiglia che ha svolto la funzione di tutore mentre lo zio era in ospedale e che ha curato tutti gli aspetti burocratici legati al trasferimento della salma da L'Aquila. Tra i parenti anche il cognato del boss Vincenzo Panicola, marito della sorella Patrizia, che è in carcere così come l'altra sorella Rosalia. Presente anche il fratello Salvatore che vive a Campobello di Mazara, il paese dove il latitante aveva trovato rifugio prima della cattura avvenuta il 16 febbraio scorso a Palermo. Non è ancora arrivata la figlia Lorenza, che il il boss ha incontrato per la prima volta in carcere e che ha voluto riconoscere. (ANSA).

MESSINA DENARO: SALMA DEPOSTA IN BARA DI CEDRO E NON FRASSINO =

(AGI) - Il boss Matteo Messina Denaro e' stato deposto in una bara di cedro e non in quella di frassino che la nipote, Lorenza Guttadauro, aveva "opzionato" in un'agenzia funebre aquilana. Il via libera al trasporto della cassa dalla Sicilia, sempre legato a questioni di sicurezza, e' arrivato prima che il carro funebre partisse.

L'autopsia e la composizione della salma sono state effettuate nel piano interrato dell'ospedale, in locali attrezzati. Il feretro e' poi stato fatto uscire da uno degli ingressi del deposito farmaci, sul retro dell'ospedale. Il viaggio sara' scortato dalle forze dell'ordine attraverso una "staffetta" lungo i mille e oltre chilometri fino a Castelvetrano.

