CAFONALINO ATTORI SI NASCE – LA HOLLYWOOD DE’ NOANTRI SI RITROVA A ROMA PER IL LANCIO DELLA NUOVA SERIE SKY ORIGINAL “CALL MY AGENT-ITALIA”, DA OGGI SU SKY E IN STREAMING SU NOW – CAST QUASI AL COMPLETO, CON PAOLO SORRENTINO, CORRADO GUZZANTI, UNA SBRILLUCCICANTE PAOLA CORTELLESI, PIERFRANCESCO FAVINO, ANNA FERZETTI IN PELLE NERA E EMANUELA FANELLI IN BIANCO VERGINALE. AVVISTATI PAOLO GENOVESE, ANNA FOGLIETTA (CON PANCIA DI FUORI E BRONCIO DA ARTISTA IMPEGNATA), SERENA DANDINI... – SUL PALCO SHOW DI IVANA SPAGNA IN GRAN TIRO