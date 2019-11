BOTTE DO BRASIL – UNA 29ENNE È STATA BRUTALMENTE PICCHIATA IN UN BAR DA UN GRUPPO DI UOMINI CHE NON VOLEVANO CHE LA DONNA SI SEDESSE TROPPO VICINO AL LORO TAVOLO – LA VITTIMA È STATA SCARAVENTATA A TERRA PER TRE VOLTE SBATTENDO CON VIOLENZA LA TESTA SUL PAVIMENTO… -VIDEO

DAGONEWS

donna picchiata in un bar in brasile 6

Una donna è stata brutalmente picchiata da un paio di uomini in un bar di Belo Horizonte, in Brasile. Pare che gli uomini abbiano sferrato l’attacco contro la 29enne colpevole di essersi seduta in un tavolo troppo vicino al loro.

La donna ha cercato di protestare, ma un energumeno l’ha spinta con violenza facendole sbattere la testa a terra. La donna si è rialzata, ma è stata di nuovo spinta a terra. Si è rimessa in piedi, ma un altro uomo le ha sferrato un pugno in faccia.

donna picchiata in un bar in brasile 5

«Tutto il personale del bar e i clienti hanno osservato la situazione - ha detto la donna - Nessuno ha cercato di trattenere l'uomo. Cercavano di trattenere me, non loro». Dopo l’attacco gli uomini sono fuggiti senza lasciare alcuna traccia, tranne le immagini della telecamera di videosorveglianza.

donna picchiata in un bar in brasile 3 donna picchiata in un bar in brasile 2 donna picchiata in un bar in brasile 4