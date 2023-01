BOTTE DI FINE ANNO – IN PUGLIA UN RAGAZZO DI 21 ANNI È FINITO IN OSPEDALE DURANTE LA NOTTE DI SAN SILVESTRO: AVEVA TOCCATO IL CULO ALLA RAGAZZA DI UN SUO AMICO, CHE LO HO PRESO A PUGNI – I DUE SI SONO DATI APPUNTAMENTO FUORI DA UN LOCALE PER “RISOLVERE” LA QUESTIONE MA DOPO UN CAZZOTTO IL 21ENNE È CADUTO E SI È FRATTURATO LA TEMPIA – ORA È IN RIANIMAZIONE E…

Allunga le mani sul sedere della fidanzata di un amico e finisce in ospedale in gravissime condizioni. Tragedia sfiorata la notte di San Silvestro in un locale di Ruffano, nel basso Salento, dove un ventunenne di Ugento è stato colpito al volto con un pugno dal compagno della giovane importunata, riportando la frattura della tempia. È ricoverato in Rianimazione. Tutto è accaduto nel parcheggio del locale, dove ferito e aggressore si erano dati appuntamento per «risolvere la questione».

Una volta faccia a faccia, però, il secondo avrebbe sferrato un violento pugno al volto del primo, facendogli perdere l’equilibrio e sbattere la testa per terra. Le condizioni del 21enne sono apparse subito molto gravi. Soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato d’urgenza e con codice rosso in ospedale, al Vito Fazzi di Lecce, dove è stato poi anche sottoposto ad intervento. Le sue condizioni – come detto - sono gravissime: la prognosi è riservata.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Ruffano che, intervenuti sul posto, hanno ricostruito i fatti grazie alle testimonianze dei presenti, appurando così che il ventunenne non si era ferito dopo essere caduto - come alcuni ragazzi avevano sostenuto in un primo momento - ma che era stato aggredito dall’amico, poi denunciato dai militari per lesioni gravissime.

