I BOTTI DI FINE ANNO DI PUTIN IN UCRAINA – “MAD VLAD” INAUGURA IL 2024 CON IL LANCIO DI 90 DRONI CONTRO LE CITTÀ DI ODESSA E LEOPOLI. E OGGI I RAZZI DI MOSCA SONO TORNATI A COLPIRE KIEV – NEL DISCORSO DI FINE ANNO, PUTIN HA RIBADITO CHE NON HA INTENZIONE DI FERMARSI ADESSO, VISTO IL FLOP DELLA CONTROFFENSIVA DI KIEV: “NON ARRETREREMO MAI. CONTINUEREMO A COLPIRE OBIETTIVI SENSIBILI…”

DISCORSO DI FINE ANNO 2023 DI VLADIMIR PUTIN

UCRAINA: CACCIA RUSSI IN VOLO, ALLARME IN TUTTE LE REGIONI

(ANSA-AFP) - L'esercito ucraino ha lanciato stanotte un allarme antiaereo a livello nazionale, avvertendo della minaccia di attacchi missilistici da parte dei cacciabombardieri russi. "Pericolo missilistico nelle aree in cui è attiva l'allerta aerea. Minaccia di lancio di missili da crociera da aerei Tu-95MS. Un totale di 16 bombardieri strategici è in volo", ha detto l'aeronautica militare ucraina su Telegram.

UCRAINA: MISSILI RUSSI IN VOLO VERSO KIEV, ALTO ALLARME

(ANSA-AFP) - Diversi missili stanno volando verso Kiev, ha detto stamattina l'aeronautica ucraina poco dopo che l'allerta antiaerea è stata emessa in tutto il Paese a causa della minaccia rappresentata da bombardieri russi attivi. "Kiev, restate nei rifugi: molti missili si stanno dirigendo verso di voi", ha comunicato l'esercito ucraino su Telegram.

VLADIMIR PUTIN BRINDA CON I SOLDATI

KIEV: UCRAINA SOTTO ATTACCO, MISSILI SULLA CAPITALE

(ANSA) - Forti esplosioni hanno fatto tremare i palazzi a Kiev, anche nel centro della capitale e la corrente elettrica é saltata in diverse zone della città, per il momento ci sono tre feriti, ha scritto su Telegram il sindaco Vitali Klitschko. L'antiaerea è entrata in azione sia a Kiev che nelle aree circostanti, frammenti si missili sono caduti sui condomini. Secondo l'Aeronautica militare l'esercito russo sta lanciando missili Kinzhal. Colpita anche la regione orientale di Kharkiv, ha riferito il governatore Oleg Synegubov, in particolare alcune aree residenziali. L'aviazione ha registrato16 bombardieri strategici russi Tu-95MS in volo.

Volodymyr Zelensky

KIEV, UN MORTO E 22 FERITI NELL'ATTACCO RUSSO A KHARKIV

(ANSA) - Una persona è rimasta uccisa e altre 22 sono state ferite nel massiccio attacco russo lanciato questa mattina dall'esercito russo contro la regione orientale ucraina di Kharkiv. Lo riferisce su Telegram il governatore Oleg Synegubov. I missili hanno colpito aree residenziali ed edifici commerciali.

'FORTE ESPLOSIONE NELLA REGIONE RUSSA DI VORONEZH'

(ANSA) - Una forte esplosione ha danneggiato un'intera strada a Petropavlovka, nella regione della Russia sud-occidentale di Voronezh, a 150 chilometri dal confine con l'Ucraina. Lo riferisce il sito di notizie russo Baza. Gli abitanti del luogo hanno condiviso su Telegram un video del cratere causato dalla deflagrazione. Per il momento non ci sono state dichirazioni ufficiali, nè informazioni su eventuali feriti o vittime.

L ATTACCO RUSSO SULL UCRAINA DEL 29 DICEMBRE 2023

ALMENO UN MORTO NEL RAID SU KIEV

(ANSA-AFP) - Almeno una persona è rimasta uccisa a Kiev che nella mattinata è stata colpita da un nuovo raid russo. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. Sono circa 250mila le persone rimaste senza elettricità a Kiev e dintorni in seguito agli attacchi, secondo quanto comunicato dal principale operatore energetico del Paese, Ukrenergo.

I DRONI SU ODESSA E LEOPOLI. PUTIN: SPAZZIAMO VIA IL NEMICO

Estratto dell’articolo di Marta Serafini per il “Corriere della Sera”

VLADIMIR PUTIN

È toccato a Odessa, la regina del Mar Nero, e a Leopoli, il bastione dell’Ovest essere bersagli dell’ira dello zar nel secondo capodanno di guerra. Fatica ancora la contraerea ucraina a contenere l’assalto di Mosca, nonostante l’arrivo dei nuovi sistemi di difesa antimissilistici.

Le forze russe hanno lanciato un numero record di 90 droni contro l’Ucraina, 87 dei quali sono stati abbattuti, secondo quanto riportato dal capo dell’aviazione militare ucraina Mykola Oleshchuk che ha sottolineato come il numero degli ordigni lanciati sia stato oltre il doppio dell’anno scorso, quando furono abbattuti tutti i 45 droni impiegati.

DRONI RUSSI COLPISCONO LEOPOLI

Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso e sette persone sono rimaste ferite dopo che i detriti di un drone kamikaze ha colpito un edificio residenziale a Odessa […]

A Leopoli, bastione del nazionalismo ucraino, è stato distrutto il museo dedicato a Roman Shukhevych, comandante militare che combatté per l’indipendenza ucraina durante la Seconda guerra mondiale e che per un periodo collaborò con i nazisti, salvo poi scendere in battaglia contro di loro. […] Attacchi missilistici poi hanno interessato anche gli oblast di Kherson e Zaporizhzhia.

vladimir putin 1

A Est sono stati invece i raid ucraini ad uccidere. Quattro persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite dopo i bombardamenti di Kiev sulle aree di Donetsk occupate dai russi, secondo il capo dei separatisti Denis Pushilin. […] Poi una vittima anche nella città russa di confine di Shebekino, secondo il governatore regionale Vyacheslav Gladkov.

Si tratta di una nuova escalation del conflitto ucraino che coincide con lo stallo sul fronte. E che segue 18 ore di bombardamenti russi tra il 25 e il 26 dicembre, in quello che un funzionario dell’aeronautica ha descritto come il più grande attacco dall’inizio della guerra e che ha visto morire in tutta l’Ucraina 49 persone.

stanze delle torture russe a kherson 5

Per tutta riposta, Kiev sabato ha colpito il centro della città di Belgorod […] uccidendo 21 persone, tra cui tre bambini, Nessuno spiraglio di pace nemmeno nei discorsi di fine anno dei due presidenti nemici. Facendo solo indirettamente riferimento all’ Ucraina, […] il leader russo Vladimir Putin ha ribadito che la Russia continuerà a colpire obiettivi militari «sensibili» e ha sostenuto come Mosca speri di porre fine alla guerra, ma solo alle sue condizioni descrivendo l’economia ucraina come «completamente distrutta» e attribuendo al Pil russo una crescita «del 3,5%».

meccanico ucraino guida un carro armato russo riparato a Kharkiv

[…] Putin ha parlato di un rovesciamento sul campo […] e ha definito «terrorismo» gli attacchi su Belgorod. D’altro canto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky […] ha promesso di «devastare» le forze russe annunciando un milione di droni per l’arsenale ucraino, così come l’arrivo imminente dei jet da combattimento […]. «I nostri piloti stanno già padroneggiando gli F-16 e li vedremo sicuramente nei nostri cieli», ha detto.

Zelensky ha poi esortato i suoi alleati mantenere il sostegno nonostante i crescenti segnali di stanchezza […] mentre in un’intervista all’Economist ha avvisato come Crimea e Mar Nero diventeranno «fulcro della guerra». Ieri il leader di Kiev si è infine congratulato con la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni per la presidenza del G7 […]: «Sono grato ai partner italiani per aver difeso la libertà e la vita umana, nonché per aver preservato la stabilità globale».

militari russi si arrendono 1 zelensky a kherson 2 NIKOLAI PATRUSHEV VLADIMIR PUTIN