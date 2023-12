I BOTTI DI FINE ANNO DI PUTIN E ZELENSKY – ALL’INDOMANI DELL’ATTACCO UCRAINO A BELGOROD, LA RUSSIA RISPONDE CON MISSILI E DRONI SULLA CITTÀ DI KHARKIV – I MISSILI LANCIATI DA KIEV IN RUSSIA SONO UN TENTATIVO DI RIMEDIARE AL FLOP DELLA CONTROFFENSIVA, CON IL RISCHIO DI UN’ESCALATION: ALMENO 39 CIVILI SONO MORTI, E LA RUSSIA ACCUSA IL NEMICO DI AVER UTILIZZATO MUNIZIONI A GRAPPOLO… - VIDEO

Ucraina: missili e droni russi su Kharkiv, 26 feriti

(ANSA) - Almeno 26 persone sono rimaste ferite ieri sera in bombardamenti russi su Kharkiv, riferiscono i media locali. E attacchi di droni sulla città ucraina orientale capoluogo dell'omonima regione sono in corso anche questa notte, afferma il sindaco Ihor Terekhov su Telegram.

Tra le persone rimaste ferite ieri ci sono due ragazzi di 14 e 16 anni e un giornalista straniero, secondo le autorità locali. La città è stata attaccata con almeno sei missili, uno dei quali ha colpito un edificio residenziale provocando un incendio. La polizia afferma che sono stati danneggiati 12 condomini, 13 case private, un ospedale, un gasdotto, un asilo e diversi negozi.

Ucraina: Mosca, bilancio attacco Belgorod salito a 22 morti

(ANSA) - E' di 22 morti il bilancio dell'ultimo attacco ucraino di ieri sulla città russa di Belgorod, secondo le autorità di Mosca citate dall'agenzia Tass. Ci sono anche 109 feriti. Il governatore regionale Vyacheslav Gladkov ha spiegato che una persona è deceduta durante la notte in ospedale per le ferite riportate e che medici e funzionari si stanno preparando a trasferire 25 persone gravemente ferite nelle cliniche federali.

Ucraina: maxi attacco russo del 29/12, i morti a Kiev sono 18

(ANSA) - E' salito a 18 il bilancio dei morti a Kiev in seguito all'attacco su larga scala lanciato dalla Russia nella notte tra giovedì e venerdì (28-29 dicembre): lo ha reso noto questa mattina su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitaliy Klitschko, aggiungendo che i soccorritori hanno recuperato il corpo di un'altra vittima sotto le macerie di un magazzino nel distretto di Shevchenkiv.

Ucraina: bilancio feriti a Kharkiv sale a 28, anche 2 bambini

(ANSA) - E' salito a 28 il bilancio dei feriti del bombardamento russo di ieri sera sulla città di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale: lo ha reso noto la polizia della regione, come riporta Suspilne. Tra i feriti ci sono anche due bambini.

Kiev, nella notte abbattuti 21 droni russi su 49

(ANSA) - Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa 49 droni kamikaze Shahed 136/131 sull'Ucraina, 21 dei quali sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea del Paese: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev. La maggior parte dei droni sono stati diretti verso la prima linea di difesa, nonché verso strutture civili, militari e infrastrutture nei territori di prima linea, in particolare nelle regioni di Kharkiv, Kherson, Mykolaiv e nella città di Zaporizhzhia. L'attacco, si legge inoltre nel messaggio, è stato lanciato da Capo Chauda nella Crimea occupata e dalle regioni russe di Primorsko-Akhtar e Kursk.

Estratto dell’articolo di Giuseppe Agliastro per “La Stampa”

All'indomani del terribile attacco che venerdì ha sconvolto l'Ucraina provocando la morte di almeno 39 civili, Mosca ha accusato le forze armate di Kiev di aver bombardato la città russa di Belgorod - a circa 30 chilometri dalla frontiera - uccidendo almeno 18 persone, tra cui tre bambini. I feriti sarebbero 111.

Le autorità russe sostengono inoltre che un uomo sia morto in un altro raid sulla regione di Belgorod la sera del 29 dicembre e che un bambino di nove anni sia stato ucciso in un bombardamento nella regione di Bryansk, e hanno chiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.

Se il drammatico bilancio delle vittime annunciato da Mosca dovesse essere confermato, si tratterebbe della più sanguinosa strage in territorio russo da quando le truppe del Cremlino hanno invaso l'Ucraina.

[…] Dopo questi due giorni di sangue, il timore è quello di una nuova escalation nel conflitto. «Questo crimine non resterà impunito», ha tuonato il ministero della Difesa russo accusando Kiev di aver sparato dei missili armati con le famigerate munizioni a grappolo, ritenute pericolosissime per i civili.

Le imputazioni che Mosca rivolge alle truppe ucraine non sono però verificabili in maniera indipendente. Gli Usa nei mesi scorsi sono stati aspramente criticati per aver fornito a Kiev queste armi micidiali, che possono ferire e uccidere in maniera indiscriminata, e di cui anche i soldati russi sono accusati di aver fatto largo uso.

Il Cremlino ha puntato il dito anche contro l'Occidente sostenendo che le responsabilità sulla vicenda ricadano sui Paesi Ue che forniscono armi alle forze ucraine, «che usano munizioni a grappolo contro i civili», e su Londra e Washington che - stando alla versione di Mosca - incitano Kiev ad «azioni terroristiche, rendendosi conto che la controffensiva ucraina è fallita».

Da Kiev non arriva nessun commento ufficiale. Una fonte nei servizi ucraini ha detto al giornale Ukrainska Pravda che «i danni alle infrastrutture civili» a Belgorod sarebbero «una conseguenza delle azioni non professionali della difesa aerea russa, nonché di provocazioni deliberate e pianificate». Ma si tratta ovviamente di una fonte di parte e non ci sono conferme che le cose stiano così.

[…] secondo fonti di Rbk Ukraina, l'esercito di Kiev avrebbe sparato contro "obiettivi militari" russi in risposta al feroce raid di venerdì. In questi mesi di guerra si erano comunque già registrati attacchi in territorio russo, dove si stima che siano morte almeno 58 persone. Secondo l'Onu sono invece oltre 10.000 le uccisioni di civili accertate nell'Ucraina invasa (ma il numero potrebbe essere drammaticamente più alto).

[…] Nella serata di ieri, le autorità ucraine hanno denunciato nuovi raid russi in varie regioni, tra cui quelle di Zaporizhzhia e Kherson, dove avrebbero perso la vita almeno due persone, e quella di Kharkiv, dove ci sarebbero almeno 16 feriti e le autorità locali denunciano danni a palazzine, negozi e a una struttura sanitaria.

Il bilancio delle vittime del bombardamento del 29 dicembre - «il più massiccio attacco aereo dall'inizio della guerra» secondo le forze ucraine - si è intanto aggravato ulteriormente, arrivando a 39 morti e 159 feriti. La città più colpita è Kiev, dove ieri il sindaco, Vitali Klitschko, ha annunciato che tra le macerie di un enorme magazzino andato in fiamme sono stati trovati altri sette corpi senza vita, facendo salire a 16 il numero dei morti accertati. Secondo Klitschko, si tratta del bombardamento più sanguinoso sulla capitale ucraina, dove il giorno di Capodanno sarà giorno di lutto cittadino. —