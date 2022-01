NON SEMPRE LE TEORIE NO VAX SONO CAMPATE PER ARIA: A VOLTE SI TRATTA DI DATI VERI, MA INTERPRETATI MALE - ECCO PERCHE' IL RESPONSABILE SCIENZA DEL "TIMES" HA STILATO UN VADEMECUM CHE CI VIENE IN AIUTO, SPIEGANDO ALCUNI DEGLI ARGOMENTI PIU' COMUNI E PERSUASIVI E PERCHE' SONO SBAGLIATI - PER ESEMPIO, C'E' CHI DICE CHE "I CALCIATORI VACCINATI CONTINUANO A MORIRE": MA NON NE SONO MORTI DI PIU' RISPETTO A UN ANNO SENZA PANDEMIA - SI E' SCOPERTO CHE GLI STUDI SULL'IVERMECTINA ERANO FRAUDOLENTI E...