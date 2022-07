11 lug 2022 16:19

BOTTURA FA FREDDURA – “MAXI-INCENDIO A ROMA. FOSSI GUALTIERI, PENSEREI CON NOSTALGIA AI BEI TEMPI IN CUI PER FAR SALTARE UN SINDACO AL MASSIMO SI ANDAVA DAL NOTAIO” – “A TARDA ORA È ARRIVATA LA CONFERMA: LA RAGGI NON FUMA. RIPETO: LA RAGGI NON FUMA” – “ANCORA IN STALLO L'USCITA DAL GOVERNO DEI CINQUE STELLE: DI BATTISTA INSISTE PERCHÉ CONTE INVECE DEL MOJITO ORDINI UN MOSCOW MULE…”