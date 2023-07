26 lug 2023 14:45

BOTTURA FA FREDDURA – “SECONDO DAGOSPIA, RENZI VORREBBE CANDIDARE CESARA BUONAMICI SINDACA DI FIRENZE. E QUESTO SOLO PERCHÉ IL PUPAZZO FIVE HA RIFIUTATO. BUONAMICI HA LA CONCOMITANZA COME OPINIONISTA DEL GRANDE FRATELLO VIP, MA È GIÀ PRONTO UN DIVERSIVO: UNA BELLA BESTEMMIA E SI LIBERA” – “LA REGIONE LAZIO HA STABILITO UNA CONVENZIONE CHE PERMETTE IL 20% DI SCONTO SUL BOTOX PER I DIPENDENTI: SANTANCHÉ HA GIÀ MANDATO IL CURRICULUM PER L'ASSUNZIONE…”