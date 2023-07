BOTTURA FA FREDDURA – “È USCITA L'AUTOBIOGRAFIA DI PINO INSEGNO. SI INTITOLA: "IO SONO (QUELLO DI) GIORGIA". INSEGNO SPIEGA DI POSSEDERE – CHIEDO VENIA – UNA SOLA PALLA. POI TACE SULL'EVENTUALE CORRELAZIONE TRA I SUOI RAPPORTI CON LA PREMIER E I CONTRATTI IN RAI: LA SECONDA PALLA” – “IL PRESIDENTE MATTARELLA HA FIRMATO IERI LA LEGGE CHE ABOLISCE L'ABUSO D'UFFICIO. INDIFFERENTE SALVINI: ‘NON NE HO MAI ABUSATO. ANZI: DI FATTO, NON CI VADO MAI’”

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

luca bottura (2)

È uscita l'autobiografia di Pino Insegno. Si intitola: "Io sono (quello di) Giorgia". Nella biografia, Insegno spiega di possedere – chiedo venia – una sola palla. Poi tace sull'eventuale correlazione tra i suoi rapporti con la Premier e i contratti in Rai: la seconda palla.

Oggi Patrick Zaki arriva in Italia. Ma è meglio che stia attento: la sinistra è così contenta che l'abbia "liberato" Meloni che potrebbe catturarlo e rimetterlo sul primo volo per il Cairo.

PINO INSEGNO ALITALIA

Al Sisi ha concesso la grazia a Zaki. Per gli altri prigionieri politici, invece, graziella e grazie al Cairo.

[…] Il presidente Mattarella ha firmato ieri la legge che abolisce l'abuso d'ufficio. Indifferente Salvini: "Non ne ho mai abusato. Anzi: di fatto, non ci vado mai".

Scalpore per l'intervista al Fatto Quotidiano in cui Roberto Vecchioni ha rivelato che Geronimo La Russa faceva parte di una baby gang che gli svuotò la casa durante una festa per la figlia. Ignazio: "La casa di Vecchioni era drogata".

patrick zaki

[…] A Monfalcone, la sindaca leghista ha proibito il bagno in mare vestite alle donne musulmane. Ma giura di non aver mai aggiunto: "A meno che non affoghino". […]

ainett stephens pino insegno 2 PINO C'E' - VIGNETTA BY ROLLI patrick zaki pino insegno giorgia meloni ainett stephens pino insegno 1 pino insegno patrick zaki FICTION IMPOSSIBLE - MEME BY EMILIANO CARLI PINO INSEGNO ALL EREDITA - MEME BY IL GIORNALONE - LA STAMPA BARNUM RAI - VIGNETTA DI MACONDO pino insegno