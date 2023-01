7 gen 2023 18:30

BOTTURA FA FREDDURA – PADRE GEORG SI DISCOLPA: "IO AVREI VOLUTO LANCIARE IL LIBRO IN MANIERA DIVERSA, MA PURTROPPO IN QUESTO PERIODO COSTANZO NON È IN ONDA" - LA RIVELAZIONE: PUR DI NON ESSERE COINVOLTO DALLO SPOILS SYSTEM DI FRANCESCO, PADRE GEORG TENTO' DI ISCRIVERSI A FRATELLI D'ITALIA - "LE MIE SCUSE PER AVER PARAGONATO, IERI, IL PRINCIPE HARRY E PADRE GEORG: IN REALTÀ SONO PROPRIO LA STESSA PERSONA..."